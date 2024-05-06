Об этом сегодня, 6 мая, на аппаратном совещании сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он подтвердил, что новые дома будут строить в микрорайоне Кунай и раскрыл некоторые подробности.

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- Что касается паводковой ситуации, работа ещё идет, но я хотел бы проинформировать - у нас из 169 домов аварийными признаны 96, - сказал Жундубаев. - Сейчас с ними работает комиссия. 72 человека уже приняты. Оценка им в руки дана. У людей есть варианты: мы покупаем жилье или строим. На покупку согласились более 50 человек и 5 собственников просят построить дома в Кунае. Мы их построим за три месяца - июль включительно.

Аким отметил,что комиссия продолжит работать в праздничные дни.

Корреспондент "НГ" спросил, какие именно дома и по какой цене будут строить.

- Сумма определена постановлением правительства - потолок 22 888 000 тенге на один дом, - ответил Жундубаев. - Дом будет строиться по проекту - 80 квадратных метров. В Кунае есть коммуникации, инженерные сети там построены. Строительство домов будет не за счет бюджета, а за счет фондов.