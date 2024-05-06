В МЧС и Министерстве цифрового развития рассказали, когда будет создана система прогнозирования паводков и пожаров, что она из себя будет представлять и насколько точной может быть, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Напомним, что ранее в ходе заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Глава государства заявил, что государственные структуры "проснулись и вдруг обнаружили, что наступили паводки". По его словам, прогнозно-аналитическая работа госорганов организована слабо. Он поручил МЧС, Минцифры и другим структурам разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации (паводки, пожары и другие), составлять соответствующие прогнозы, рекомендации и шаги действий.

В ответ на запрос редакции по поводу информационной системы, которая позволит моделировать паводки, пожары, потопы и другие опасные явления, в МЧС сообщили, что в разработке информационной системы (с моделированием возможных ЧС) будет учтен весь функционал, необходимый для оперативного реагирования и своевременного снижения риска чрезвычайных ситуаций, включая передовой мировой опыт. В МЧС считают, что она станет инструментом для безопасности людей в регионах, подверженных природным бедствиям. Более обширного ответа в МЧС получить не удалось.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что сейчас проводится обсуждение концепции, степени наполнения и других организационных вопросов для разработки информационной системы. У госорганов имеются различные наработки для прогноза чрезвычайных ситуаций, к примеру, АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" использует космические снимки, цифровую модель рельефа и батиметрию регионов для моделирования наполнения водохранилищ. В Казгидромете используют данные с гидропостов и метеостанции, а также прогноз по уровням воды и времени добегания стока рек.

Для разработки единой системы планируется объединить специалистов из различных отраслей и организаций. Помимо названных, это такие структуры, как комитет водного хозяйства, центр управления в кризисных ситуациях МЧС, "Национальный центр геодезии и пространственной информации". Также могут быть использованы наработки отечественных и зарубежных компаний в целях использования искусственного интеллекта.

"Для каждого вида бедствий используются разные методики с учетом международного опыта с участием специалистов из Нидерландов, Индии, Германии. При этом в первую очередь предлагается использовать опыт и наработки АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", у которого для моделирования паводковой ситуации имеется прототип алгоритмов моделирования и расчета водостока. Проведенные в 2021 году пилотные испытания на примерах участков рек Уба и Иртыша показали точность прогноза распространения воды на тестовых участках до 97 процентов. Система позволила производить расчеты зарегулированного и нерегулируемого водостока, а также визуализировать на карте зоны подтопления при заданном уровне водостока", - сообщили в Минцифры.

Для работы системы прогнозов паводков будут собираться данные мониторинга, включая цифровую модель рельефа, информация с гидропостов, метеопостов, значений температуры, плотности снега, космическая съемка, тип растительного покрова, температура воздуха, относительная влажность, скорость и направление ветра и другие параметры, которые должны собирать различные организации и ведомства.

В министерстве отметили, что точность такой цифровой модели будет зависеть от качества и точности собранных данных, что потребует определенного оборудования. Базовое оборудование в виде приемных станций космических аппаратов и аппаратно-программных комплексов у министерства уже есть. Некоторое оборудование нужно будет модернизировать и расширить.

"В целом цель системы будет состоять в принятии фактических и прогнозных данных в оперативном режиме, формировании прогнозной модели для планирования и координации межведомственной работы, а также для мониторинга и оценки последствий чрезвычайных ситуаций", - добавили в министерстве.