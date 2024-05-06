В МВД прокомментировали грядущие изменения в дизайне удостоверений личности. В частности, там ответили на вопрос, придется ли казахстанцам получать новые документы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как рассказал Tengrinews.kz председатель Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков, в действующем законе "О документах, удостоверяющих личность" перечислены данные, которые должны содержаться в документах. В частности, в статье 7 закона указано, что документы (за исключением свидетельства о рождении) обязательно должны содержать данные о гражданстве и поле. Ранее эти сведения содержались в чипах, встроенных в удостоверения.

"У граждан возникают вопросы, они отправляли обращения по поводу того, почему в наших удостоверениях нет данных о гражданстве. Даже в видах на жительство указывается гражданство, а в удостоверениях, в визуальной части, этого нигде нет. Мы подумали: почему бы в документы это не добавить? Вышли с такой инициативой. Дело в том, что документы, удостоверяющие личность, используются для пересечения границы и пребывания на территории некоторых стран, с которыми у нас есть такие соглашения. К примеру, это Российская Федерация или Кыргызская Республика. Находящиеся там наши граждане могут пользоваться "внутренними" удостоверениями - и это может помочь им, если в видимой части будет указано гражданство, которое станет проще определять", - отметил Аслан Аталыков.

По словам председателя комитета, инициатива по смене дизайна удостоверений не потребует каких-либо затрат из бюджета и не повлияет на размер пошлин, которые граждане платят за выпуск новых документов. Когда новый дизайн будет утвержден и вступит в силу, будет необходимо лишь перенастроить оборудование на заводах, которые изготовляют документы.

Полицейский также ответил на самый волнующий казахстанцев вопрос: потребуется ли менять удостоверения личности из-за планируемых обновлений?

"Этого не нужно делать. Те документы, которые действуют, у которых не истек срок, продолжат действовать, и граждане могут ими пользоваться. Документы с новым дизайном казахстанцы будут получать, только обратившись за выпуском удостоверений самостоятельно, когда у них истекут сроки, либо по другим причинам. Никакой массовой единовременной замены удостоверений личности не будет", - заверил Аслан Аталыков.