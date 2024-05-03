Уголовное дело в отношении 30-летнего Армана АМЗЕ продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 3 мая. Подсудимый вновь пришел в черной маске на лице, в которой он был на предварительном слушании.

Заседание началось с нескольких ходатайств от Амзе и его адвоката Олега ШЕМЕЛИНА. Первое - с просьбой отложить слушание из-за того, что второй адвокат Илья Лунев не смог принять участие в ГСР, так как он был на другом процессе в это же время. Судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА это ходатайство отклонила, сообщив, что одного профессионального адвоката и общественного защитника, коим является жена подсудимого, достаточно.

Тогда Шемелин подал ходатайство об отводе государственному обвинителю Мариям СУЛЕЙМЕНОВОЙ.

- Я с ней был знаком по работе, я работал в полиции, она в надзорном органе, у нас были конфликты, - сообщил суду Амзе. - Я считаю, что она предвзято ко мне относится, поэтому прошу отвод.

Судья удалилась в совещательную комнату и вынесла постановление об отказе. Тогда Шемелин подал ходатайство об отводе самой судье.

- В связи с тем, что судья приобщила к делу постановление о назначении процессуальным прокурором Сулейменову, что незаконно, и в связи с тем, что судья тоже относится предвзято и не может быть объективной, просим ее отвода, - пояснил адвокат.

В суде вновь объявили перерыв. Через 2,5 часа отвод судье Мухамеджановой отклонили. Началось главное судебное разбирательство и прокурор смогла зачитать обвинительное заключение.

- Амзе обязан был вести борьбу с преступностью и пресекать коррупцию, неукоснительно соблюдать установленные законом РК ограничения и запреты, способствовать укреплению государственной власти, использовать полномочия разумно, строго в рамках закона. Признавать приоритетет государственных интересов над личными, - отметила Мариям Сулейменова. - Амзе, нарушая задачи органов внутренних дел по борьбе с преступностью, превышая свои полномочия, задался умыслом на совершение незаконных действий. Используя властные полномочия, вопреки закону, обществу и государству, совершил тяжкие преступления против здоровья населения.

По версии обвинения, Арман Амзе в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными сотрудниками полиции склонил жителя Костаная Н. к совершению преступления с выгодой для себя. В октябре 2022 года Амзе, обладая оперативными данными в силу своей деятельности в сфере борьбы с наркопреступностью, достоверно зная, что Н. состоит на учете в наркодиспансере и имеете много наркозависимых знакомых, разработал преступный план "с целью повышения своего статистического показателя роста раскрываемости уголовных правонарушений путем провокации преступления".

- Н. осуществлял сбыт психотропных веществ, о чем Амзе знал из оперативных данных, - пояснила прокурор. - Амзе приехал с неустановленными лицами из полиции домой к Н. Они забрали и вывезли его в п. Корейский, где нанесли множественные удары по телу, угрожали, что подкинут наркотики. В итоге заставили найти тех, кто употребляет психотропные вещества. Человек должен был получить психотропные вещества, переданные из Астаны через "Индрайвер", чтобы сотрудники полиции могли задержать его в момент получения. Н., находясь в зависимом положении, согласился на условия Амзе.

По словам прокурора, из перечисленных Н. лиц сотрудники полиции выбрали М.. И дали задание - уговорить М. встретить посылку с психотропными веществами из Астаны. Н. под контролем Амзе стал вести переписку с М. с абонентского номера, начинающегося на 843, и уговорил забрать коробку возле цветочного бутика рядом с ТД "Емшан" по пр. Абая.

Коробку передали продавщице бутика, которая ничего не подозревала. Забирал коробку Зизява, друг М., который не знал, что в ней. Сотрудники полиции ОПН задержали обоих на месте. В коробке было психотропное вещество весом 496 г, что является особо крупным размером.

- Кроме этого, Амзе в третьей декаде апреля 2023 года незаконно хранил психотропные вещества и их аналоги, которые решил сбыть с целью материальной выгод для себя, - пояснила прокурор. - С целью конспирации Амзе вовлек ранее привлекавшего к уголовной ответственности жителя Костаная Карбаева. Оказал на него психологические давление и сказал, что тот должен сбывать "синтетику" и отдавать часть средств Амзе. В машине "Лада Калина" в микрорайоне Юбилейный Амзе незаконно хранил и перевозил на ней мефедрон, который позже сбыл Карбаеву. Вес составил 99,48 г. За сбыт Карбаев отдал Амзе 930 000 тенге, но в этот момент Карбаев уже сотрудничал с сотрудниками ДКНБ, которые и дали ему деньги.

В первой декаде мая 2023 года Амзе вновь решил сбыть психотропные вещества через Карбаев и отдал ему 25 зип-пакетов с психотропным веществом.

- Возле гостиницы "Турист" Амзе был задержан сотрудниками ДКНБ, в машине у него обнаружили 40 000 тенге, 890 000 тенге он выдал добровольно, - сообщила Мариям Сулейменова. - В кармане и под ковриком автомобиля обнаружили пакеты, в которых было 203,2 г гашиша.

После предъявленного обвинения судья поинтересовалась:

- Вы признаете вину? Хотя вы не связаны с признанием вины и отказ отвечать не будет истолкован против вас.

Арман Амзе сообщил, что полностью не признает свою вину ни по одной статье обвинения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ