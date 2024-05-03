Воскресение Христово православные христиане всего мира в этом году будут праздновать 5 мая. В этот день в 15.00 в Константино-Еленинский кафедральный собор областного центра прибудет Благодатный огонь.

Фото из архива "НГ"

- В пасхальные дни, которые продлятся 40 дней, принято приветствовать друг друга радостным и вечным возгласом «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» - рассказали в информационном отделе Костанайской епархии. - Пасху называют Праздником праздников и Торжеством из торжеств, потому что в этот день особо прославляется воскресший Спаситель, одержавший победу над смертью, грехом, и даровавший человеку путь к вечной жизни.

Богослужения, освящение куличей в Костанайских храмах:

В Константино-Еленинском кафедральном соборе:

4 мая в 23:30 – Пасхальная полунощница,

5 мая в 00:00 – Крестный ход. Божественная Литургия.

5 мая, 15:00. – Великая пасхальная вечерня. Встреча Благодатного огня из Иерусалима.

Освящение куличей:

В субботу, 4 мая – с 10:00.

5 мая – по окончании пасхального Богослужения.

В Свято-Никольском храме Костаная (Воинов-Интернационалистов, 6):

4 в 23:30 – Пасхальная полунощница,

5 мая в 00:00 – Крестный ход. Божественная Литургия.

Освящение куличей:

В субботу, 4 мая – с 10:00.

5 мая – по окончании пасхального Богослужения