1360 литров нелегальной алкогольной продукции выявил департамент государственных доходов по Костанайской области в ходе проверочных мероприятий. Нелегальный алкоголь реализовывался на территории областного центра. Всего было изъято 7 бочек алкоголя объемом 200 л и 18 ПЭТ бутылок объемом 5 л.

- Общая стоимость нелегальной подакцизной продукции составила более 2,7 млн. тенге, - сообщили в ведомстве. - По данному факту составлен административный материал по статье 463 КРКобАП, протокол об административном производстве направлен в суд.