Бочки с нелегальным алкоголем почти на 3 млн тенге изъяли в Костанае
3 мая 2024, 09:27 | Криминал
1360 литров нелегальной алкогольной продукции выявил департамент государственных доходов по Костанайской области в ходе проверочных мероприятий. Нелегальный алкоголь реализовывался на территории областного центра. Всего было изъято 7 бочек алкоголя объемом 200 л и 18 ПЭТ бутылок объемом 5 л.
- Общая стоимость нелегальной подакцизной продукции составила более 2,7 млн. тенге, - сообщили в ведомстве. - По данному факту составлен административный материал по статье 463 КРКобАП, протокол об административном производстве направлен в суд.
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