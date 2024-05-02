В конце апреля - начале мая водители автомобилей с ГБО сообщали «НГ», что в Костанае и области в очередной раз был дефицит сжиженного газа. О причинах дефицита и принимаемых мерах по его недопущению в будущем на брифинге в управлении энергетики и ЖКХ Костанайской области сегодня, 2 мая, рассказал его руководитель Даурен АСКАРОВ.

- Распределением сжиженного газа по регионам занимается Министерство энергетики РК. В нашу область, как и в другие регионы Казахстана, его поставляют два завода: Атырауский и Актюбинский. В этот раз сжиженный газ поставляли к нам только из Атырау, запасы газа на АГЗС закончились, а дополнительного объема, который ранее поставлялся из Актобе, не было, поэтому и возник дефицит. Так как завод в Атырау обеспечивает газом не только наш регион, то выдавали газ в небольших объемах, чтобы всем хватило, - пояснил он журналистам. - Нужно отметить, что если ранее у нас дефицит сжиженного газа в области был, например, неделю или даже две недели, то сейчас газа не было всего два дня.

Он также отметил, что сейчас на АГЗС региона газ все же появился, дефицита нет. Дополнительно в нашу область в ближайшее время будет поставлено более 1008 тонн сжиженного газа - такой объем запросило управление у Министерства энергетики. Еще 1482 тонны газа уже в пути в нашу область.

- Можно ли говорить о том, что в ближайшее время, например, в августе, ситуация не повторится? Если проблема в том, что области Минэнерго выделяет недостаточное количество газа, то возможно ли запросить сразу же дополнительный объем, спрогнозировать возможный дефицит сейчас, а не решать проблему, когда будет уже поздно? - спросили у спикера журналисты.

- Вообще в ближайшее время объемов газа нам хватит, и дефицита мы не ожидаем, но все будет зависеть от того, какие объемы выделит нам министерство энергетики, и в первую очередь это зависит от того, будут ли дополнительные объемы, - пояснил Аскаров. - Обычно их нет - все уходит на внутренний рынок и на экспорт. В свою очередь мы постоянно обращаемся в Минэнерго, просим выделить дополнительные объемы газа. Будем также обращаться и к АГЗС области, чтобы были запасы сжиженного газа в случае дефицита.

Фото Андрея СКИБЫ