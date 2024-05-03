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В четырех районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой и следующей неделях

3 мая 2024, 14:02 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на 4, 6 и 10 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях в эти дни пройдут в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП- 347 (работы на ВЛ)

4, 6 и 10 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 207-260, 
  • ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23, 
  • ул. Валиханова 31-41, 
  • ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.

КТП- 88 (работы на ПС)

4 мая с 10:00 до 17:00

  • ТОО «АгроБарс» по ул. Гагарина 29.

Частный сектор:

  • ул. Лесная 51-80, 
  • ул. К. Маркса 19-66, 38/2-38/8, 40/1-40/7,34/1-34/7, 51/2-51/18,49/3-49/15,60/2-60/14,62/1-62/13, 48/2-48/14,50/1-50/13,37/1-37/9,39/2-39/16,
  • ул. Наримановская 5-13, 
  • ул. Сибирская 74-92, 86/1,86/2, 
  • ул. Строительная 77/1-77/9, 44-97, 
  • ул. Рудненская 76-84, 
  • ул. Лесная 35-58, 
  • ул. Западная 43-86, 
  • ул. Гагарина 27-29, 42/2-42/24, 44/1-44/13, 
  • ул. Карбышева 39-75.

КТП- 347 (работы на ВЛ)

6 мая с 10:00 до 18:00

  • детский сад «Ак Бота», 
  • ИП Лекарева, 
  • ГЭК – Восток, магазин «Радио-Детали», 
  • «Алтын», 
  • «Продукты», 
  • «Театральный», 
  • ТОО «Медтехника».

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 186-260, 245/1-245/22, 290/2-290/14, 292/1-292/11, 
  • ул. Дулатова 166-261, 241/1-241/25, 243/23,186/1-186/16, 
  • ул. Валиханова 35-41,21/1-21/4, 
  • ул. Баймагамбетова 246-320, 242/1-242/14,244/1-244/7, 
  • ул. Шипина 58-99, 97/1,69/1-69/8, 
  • ул. Алтынсарина 193-227.

КТП- 161а (работы на ПС)

10 мая с 10:00 до 18:00

  • АЗС № 6 – Эталон, 
  • сауна «Майами-Сити», 
  • агрохимлаборатория по ул. Летунова1 а.

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5,195/1-195/3, 197/5, 113/1-113/11, 
  • ул. Садовая 1-22, 
  • ул. Летунова 111-125, 
  • ул. Комарова 71-134, 
  • ул. Соколовского 2-17.