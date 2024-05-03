План работ Костанайской Горэлектросети на 4, 6 и 10 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях в эти дни пройдут в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП- 347 (работы на ВЛ)

4, 6 и 10 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Байтурсынова 207-260,

ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23,

ул. Валиханова 31-41,

ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.

КТП- 88 (работы на ПС)

4 мая с 10:00 до 17:00

ТОО «АгроБарс» по ул. Гагарина 29.

Частный сектор:

ул. Лесная 51-80,

ул. К. Маркса 19-66, 38/2-38/8, 40/1-40/7,34/1-34/7, 51/2-51/18,49/3-49/15,60/2-60/14,62/1-62/13, 48/2-48/14,50/1-50/13,37/1-37/9,39/2-39/16,

ул. Наримановская 5-13,

ул. Сибирская 74-92, 86/1,86/2,

ул. Строительная 77/1-77/9, 44-97,

ул. Рудненская 76-84,

ул. Лесная 35-58,

ул. Западная 43-86,

ул. Гагарина 27-29, 42/2-42/24, 44/1-44/13,

ул. Карбышева 39-75.

КТП- 347 (работы на ВЛ)

6 мая с 10:00 до 18:00

детский сад «Ак Бота»,

ИП Лекарева,

ГЭК – Восток, магазин «Радио-Детали»,

«Алтын»,

«Продукты»,

«Театральный»,

ТОО «Медтехника».

Частный сектор:

ул. Байтурсынова 186-260, 245/1-245/22, 290/2-290/14, 292/1-292/11,

ул. Дулатова 166-261, 241/1-241/25, 243/23,186/1-186/16,

ул. Валиханова 35-41,21/1-21/4,

ул. Баймагамбетова 246-320, 242/1-242/14,244/1-244/7,

ул. Шипина 58-99, 97/1,69/1-69/8,

ул. Алтынсарина 193-227.

КТП- 161а (работы на ПС)

10 мая с 10:00 до 18:00

АЗС № 6 – Эталон,

сауна «Майами-Сити»,

агрохимлаборатория по ул. Летунова1 а.

Частный сектор: