В четырех районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой и следующей неделях
3 мая 2024, 14:02 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на 4, 6 и 10 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях в эти дни пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП- 347 (работы на ВЛ)
4, 6 и 10 мая с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 207-260,
- ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23,
- ул. Валиханова 31-41,
- ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.
КТП- 88 (работы на ПС)
4 мая с 10:00 до 17:00
- ТОО «АгроБарс» по ул. Гагарина 29.
Частный сектор:
- ул. Лесная 51-80,
- ул. К. Маркса 19-66, 38/2-38/8, 40/1-40/7,34/1-34/7, 51/2-51/18,49/3-49/15,60/2-60/14,62/1-62/13, 48/2-48/14,50/1-50/13,37/1-37/9,39/2-39/16,
- ул. Наримановская 5-13,
- ул. Сибирская 74-92, 86/1,86/2,
- ул. Строительная 77/1-77/9, 44-97,
- ул. Рудненская 76-84,
- ул. Лесная 35-58,
- ул. Западная 43-86,
- ул. Гагарина 27-29, 42/2-42/24, 44/1-44/13,
- ул. Карбышева 39-75.
КТП- 347 (работы на ВЛ)
6 мая с 10:00 до 18:00
- детский сад «Ак Бота»,
- ИП Лекарева,
- ГЭК – Восток, магазин «Радио-Детали»,
- «Алтын»,
- «Продукты»,
- «Театральный»,
- ТОО «Медтехника».
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 186-260, 245/1-245/22, 290/2-290/14, 292/1-292/11,
- ул. Дулатова 166-261, 241/1-241/25, 243/23,186/1-186/16,
- ул. Валиханова 35-41,21/1-21/4,
- ул. Баймагамбетова 246-320, 242/1-242/14,244/1-244/7,
- ул. Шипина 58-99, 97/1,69/1-69/8,
- ул. Алтынсарина 193-227.
КТП- 161а (работы на ПС)
10 мая с 10:00 до 18:00
- АЗС № 6 – Эталон,
- сауна «Майами-Сити»,
- агрохимлаборатория по ул. Летунова1 а.
Частный сектор:
- ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5,195/1-195/3, 197/5, 113/1-113/11,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Летунова 111-125,
- ул. Комарова 71-134,
- ул. Соколовского 2-17.
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