На заседании сената, депутат Советбек Медебаев рассказал о проблемах на рынке сотовой связи, передает inbusiness.kz.

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Он обратился с вопросами к министрам о демонополизации рынка сотовой связи.

"Назовите ключевых игроков казахстанского рынка телекоммуникации. Какие меры предпринимаются вами для демонополизации коммуникационной отрасли, в том числе рынка сотовой связи в стране? Будет ли способствовать рассматриваемый закон выполнения задач по развитию конкуренции в телекоммуникационной отрасли?" - спросил депутат.

В свою очередь, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек ответил, что монополия на данном рынке – это очень серьезная и острая проблема для страны.

"Эти вопросы регулируются законопроектом о связи. Что касается других аспектов монополии, то сегодня мы можем сказать о том, что завершена сделка по продаже мобильного оператора, который принадлежал "Казахтелем" - "Мобайл Телеком-Сервис". Я думаю, что это серьезно повлияет на рынок мобильной связи, качественно", - сказал он.

По словам заместителя председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болата Самбетова, на сегодня рынок сотовой связи высоконцентрирован.

"Сейчас у нас 3 субъекта на рынке, из них 2 принадлежат "Казахтелекому", то есть государству, занимает практически 60% рынка. Мы считаем, что здесь государству нет необходимости присутствовать и нужно постепенно реализовывать компании. Сейчас первые шаги уже идут, мы планируем также предлагать Ксеll для передачи на рынок", - сообщил Самбетов.

Между тем с прошлого года в стране идет рост тарифов на сотовую связь, продолжил он.

"Мы усмотрели признаки нарушения законодательства. Сейчас мы провели анализ, установили доминирующее положение, есть признаки. На сегодняшний день нами проводится расследование по всем операторам сотовой связи на предмет сговора и необоснованно высоких цен", - резюмировал он.

Отметим, что сенат одобрил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации".

При этом ранее сообщалось, что ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" будет продан катарским инвесторам (Power International Holding) до конца июня. При этому сумма сделки не раскрывается. Отметим, что речь идет об операторе Tele2 и Altel.