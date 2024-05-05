Несколько дней подряд в палате предпринимателей Костанайской области собирались предприниматели для «мозгового штурма». Пытались при всей разности проблем, которые принес им паводок, выработать общие предложения для внесения в уже принятые правила возмещения имущественных потерь. Министерство национальной экономики предложило этот вариант взаимодействия.

Вдруг будет

Позиция государства в отношении предпринимателей в общем была предсказуемой. И ясной. Отчасти опробована во времена пандемии ковида. Помогать прежде всего налоговыми послаблениями, банковскими льготами, а с денежной компенсацией поступать очень осторожно. Потому что риски злоупотреблений на поле финансовой помощи огромные.

Пострадавший от паводка бизнес на оценку своих потерь в очереди стоит последним / Фото Ксении РЕБИК

А предприниматели сейчас очень хотели бы именно этого - оперативного возмещения реального ущерба, нанесенного стихией, денег, чтобы можно было восстановить порушенную недвижимость, заменить унесенное или безнадежно испорченное водой оборудование.

На заседания отраслевого совета по вопросам малого и среднего бизнеса приходили не только те, кто занят в торговле и о чьих потерях много писали в связи с затоплением в Костанае супермаркета «Солнечный». О своих проблемах рассказывали и овощеводы, и предприниматели, работающие в сфере оказания услуг отдыха и развлечений, чьи объекты находились близко от реки. Конечно, задача № 1 - оценить и задокументировать свои потери в надежде на возмещение ущерба. Но оценщиков катастрофически не хватает. Они одни и для жилого сектора, и для дач, и для пострадавшего бизнеса.

- У нас снесло полгектара теплиц, затопило территорию. Вода ушла, после нее буквально ничего не осталось. Оборудование тоже смыло. А время посевной подходит. Просто сидеть и ждать компенсации невозможно. Люди же не будут ждать годами. Все будут работать. Социальная ответственность есть - рабочим же платить надо. Надо зарабатывать.

Начинаем закупать материалы, нанимать рабочую силу. И вот на это все собираем сейчас документы. Надо будет доказывать, что у тебя все было, но унесло, по фотографиям, видео или как? - обозначил спектр проблем один из участников встречи в палате предпринимателей 25 апреля.

Предприниматели просят, чтобы государство помогло им авансом в счет будущей компенсации / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Все очень растягивается во времени, - поддержал коллегу индивидуальный предприниматель, владелец базы отдыха Сергей ТАНАСИЙЧУК. - Давайте сейчас сам заплачу, потом разберемся. Нельзя ли как-то решить вопрос с авансовым платежом на ликвидацию последствий наводнения? Мне надо спецтехнику нанимать, мотопомпу, погрузчик, утилизацию делать, людей брать, потому что объем работы приличный. Дали бы денег сейчас. А не на уровне разговоров, и неизвестно, в какой перспективе... Вот я взял эту технику, людям заплатил, отчитаюсь, безусловно. Можно в дальнейшем отминусовать от компенсации, которая вдруг будет. Пооперативнее надо.

Наверно, главные слова здесь «вдруг будет».

Что есть

Приняты Правила возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года и приказ Министерства финансов РК № 219 от 17.04.2024 года «Об установлении иного порядка регулирования налогового администрирования для лиц, пострадавших от паводков в регионах Республики Казахстан». К нему - разъяснение Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

- Согласно ему, банки и микрофинансовые организации должны всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводка в соответствии списков местных исполнительных органов, предоставлять автоматическую отсрочку платежей по кредитам на 3 месяца. С 1 апреля по 30 июня. Это касается потребительских кредитов и физлиц, - дал пояснения начальник отдела палаты предпринимателей Роберт ЮСУПОВ, - но многие наши предприниматели, в связи с невозможностью использовать льготное финансирование, обращаются за такими легкими, но очень дорогими деньгами. И в этом случае они, как физические лица, имеют право на рассрочку. Но здесь опять же нужно входить как физлицо в категорию пострадавших согласно сформированного акиматом списка... Здесь кроется одна из основных проблем для бизнеса. Чтобы попасть в эти списки, надо быть реально пострадавшим. А утеря товара, отданного на консигнацию, этого статуса не дает. Но если физлицам необходимо быть в списках пострадавших, то с юридическими лицами, ИП - отсрочку должны дать с учетом поданного ими заявления. По всем банкам и МФО обещают индивидуальный подход с учетом оценки влияния стихии. И пока нахождения в списках акимата для обращения в банки не требуется. А вот для установления в отношении вас иного порядка налогового администрирования как раз надо находиться в списках.

Какие налоговые послабления предоставляются? До 1 июля - отсрочка по оплате налогов и платежам в бюджет, а также социальным платежам, наступающим в период с 1 марта по 30 июня. Срок, возможно, будет продлен. Перенесен срок сдачи налоговой отчетности, наступающий с 1 марта по 30 июня. До 1 июля продлен срок исполнения уведомлений по нарушениям, выявленным органами госдоходов в ходе камерального контроля. До 1 июля приостановлено назначение налоговых проверок - комплексных, встречных, тематических, хронометражных. Не начисляется пеня по не исполненным в срок налоговым обязательствам за период с 1 марта по 1 июля.

- Отсрочка три месяца по налогам - это несерьезно, - отреагировал Танасийчук. - Во время пандемии все были облегчены в налогах на два года, а тогда мы не теряли собственность, даже умудрялись ремонтировать и восстанавливать что-то в нерабочий период. Сейчас у некоторых бизнес уплыл полностью, у некоторых он располовинен или четвертован паводком, а нам дают какие-то три месяца. Смешно, если бы не было так грустно.

Отсрочка по кредитам - тоже курам на смех. Мы, например, отказались.

Предприниматели из сферы торговли говорили о том, что самой желанной льготой для них было бы списание утраченного товара и освобождение его от налогов. Но и для этого (если сбудется) необходимо иметь статус пострадавшего от паводка и быть в списке акимата.

Внесите изменения

Одна из участниц обсуждения говорила о том, что супермаркет после затопления вернул ей товар на 1,5 млн по возвратной накладной. Почему она не может служить основанием для возмещения ущерба или хотя бы списания товара? Потому что это бездоказательно, ответили ей. Мало ли почему вам вернули товар, причин может быть множество.

Что все-таки костанайцы предлагают внести в правила?

Первое - «распространить применение Правил на субъекты крупного бизнеса, которые смогут предоставить документально подтвержденные и верифицированные органами государственных доходов сведения о наличии договорных обязательств с поставщиками продукции, переданной в торговые сети по договору консигнации и подтвержденные сведения по объемам пострадавшего товара. Речь идет о значительном количестве субъектов МСБ. Например, ТОО «Супермаркет «Солнечный» представил сведения о более чем 220 поставщиках продукции. В этом случае целесообразно дополнить Правила разделом, в котором детально отразить обязательства субъекта крупного бизнеса по выплате пострадавшим контрагентам не менее 80% от полного объема компенсации».

Второе - «принимая во внимание значительный срок подготовки документов и рассмотрения обращений о компенсации, учитывая сезонность пострадавшего бизнеса, необходимость скорейшего проведения ремонтно-восстановительных работ для возобновления деятельности лиц, признанных пострадавшими от последствий паводков... предприниматели предлагают рассмотреть вопрос определения порядка 50% авансирования компенсации...».

Третье - «в связи с длительным сроком, необходимым для полноценного возобновления деятельности субъекты бизнеса просят распространить меры поддержки пострадавших заемщиков... на работников предприятий, пострадавших от последствий паводков, в части предоставления автоматической отсрочки платежей по кредитам, а также неначисления пени и штрафов за просрочку таких платежей».

Предложения отправлены разработчикам правил для возможного внесения в них изменений.