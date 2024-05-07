Рейд участковых инспекторов полиции прошел 2 мая. Искали нарушения правил благоустройства, а именно - несанкционированные свалки. Ранее аким Костаная Марат Жундубаев неоднократно требовал наказывать тех, кто оставляет мусор вне контейнеров. Вот полиция и провела мероприятие. Корреспондент "НГ" проехал по маршруту вместе с участковым Манасом МОЛДАХМЕТОВЫМ из Заводского опорного пункта полиции. За ним закреплены три контейнерные стоянки в центральной части Костаная.

Ул. Пушкина, 140/1: за контейнерами, прездазначенными для жильцов многоквартирного дома, горы разбросанного мусора

Возле дома №107 по ул. Козыбаева разбросанного мусора мы не нашли. Совершенно другая картина ждала участкового по адресу - ул. Пушкина, 140/1. Здесь контейнерная площадка разделена на две части. Одна относится к жилому дому. Вокруг грязь, лужи, огромная гора мусора из бутылок и отходов ТБО среди травы. Участковый стучится в двери частных домов, звонит старшей по дому, ответственной за многоэтажку. Никто на его звонки не отвечает. Вся надежда на камеру видеонаблюдения.

- Каждого жильца мы ведь не можем привлечь к ответственности, - отмечает Молдахметов. - Поэтому нам остается только требовать и просить, чтобы они убрали за собой.

Вторая часть площадки по этому адресу - это контейнеры, которыми пользуются студенты Костанайского социального-технического колледжа. Внутри пусто, а вокруг аккуратно составлены черные мешки с мусором.

- Выходные были и вчера никто не работал, за ней дворник следит, он к 12 приходит и убирает, - объяснила комендант общежития Карлыгаш СЕРГАЛИЕВА. - Наша мусорка обычно в хорошем виде. У нас проживают 300 человек, им же нужно куда-то выбрасывать мусор, тем более праздники. Но мы это уберем.

Сергалиева рассказывает, что уже жаловалась в ТОО "Тазалык-2012" с просьбой убрать свалку у соседних контейнеров. В компании обещали взять ситуацию под контроль, но свалка так и осталась на месте.

Контейнер для студентов общежития пуст. Рядом - пакеты с мусором

- Все обещают принять меры, но никто ничего не делает, - резюмирует комендант.

Участковый Молдахметов отмечает, что вокруг контейнеров пакеты с отходами оставляют и жители многоэтажки, и люди из частного сектора. Последним полиция уже делала предупреждения и даже привлекала к ответственности за нарушение правил благоустройства.

После визита участкового комендант не стала медлить и дожидаться дворника. Она позвала охранника, вместе они быстро перекидали пакеты в контейнер. Свалка же возле многоэтажки так и осталась стоять памятником низкой культуре общества.

Последний объект этого рейда - на ул. Чехова. Площадка прямо за магазином "Юбилейный". Здесь стоят контейнеры, которыми пользуются жители окружающих многоэтажек. И отдельный сетчатый контейнер, в котором собирают мусор из магазина. Вокруг последнего огромная куча картонных коробок. Попытка вызвать по телефону администратора тоже не дала результата, так как хозяина магазина нет в городе. А администратор отказывается общаться с полицией. Успех уже в том, что служба безопасности соглашается дать запись с камеры наблюдения. Но вычислить тех, кто выкидывал мусор - не просто. Ведь наверняка не все они работают в "Юбилейном".

Да и не факт, что предприниматели нарушили закон. На наших глазах уборщица из магазина одежды выносит на площадку большой пакет и кидает его в общий контейнер. Участковый обращается к ней с просьбой предоставить договор с мусоровывозящей компанией. У магазина заключен отдельный договор с ТОО "Тазалык-2012". В договоре есть пункт, который особенно заинтересовал участкового:

- Предприятия (магазины, аптеки и др.), в результате деятельности которых образуется или остается гофротара - картонные коробки и мешки, обязаны складировать ее отдельно в разобранном виде на специально отведенной площадке.

Но площадки, оговоренной на бумаге, в реальности нет. Поэтому, позвонив в мусоровывозящую компанию, полицейский разводит руками - компания разрешает предпринимателям складывать коробки в те же контейнеры, что и местные жители. "С точки зрения закона нарушения не будет, если бросать в контейнер" - резюмирует участковый.

- Что вы хотите? Мы все делаем правильно, как нам сказали, поэтому претензии не к нам, а к «Тазалыку», - отмечает уборщица магазина одежды Людмила ПОСТОВАЛОВА. - Я каждый день выношу пакет мусора, хорошо его перевязываю, чтобы он не разлетался. Честно говоря, мне и не нужен отдельный контейнер. Другой вопрос, что мусор нужно вывозить хотя бы два раза в неделю, а по факту его вывозят раз в две недели, и это в лучшем случае.

Всего в ходе рейда в Костанае было выявлено 48 фактов нарушений правил благоустройства территории, связанных со складированием мусора. Но везде полиция не стала штрафовать, а ограничилась предупреждением. Всего же с начала года по ст. 505 КоАП РК привлечено 1844 человека: 24 штрафа выписаны юридическим лицам, а 1820 человек получили предупреждение от полиции.

- Я считаю, что предупреждения это правильно! Почему? Потому что если бы "Тазалык" все вовремя вывозил, чтобы там были пустые контейнеры - это другой вопрос, - сказал "НГ" аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - А если человек, который делал ремонт и вынес ванну к контенерам, это неправильно, его нужно привлекать. Или магазины, которые не вывозят свои коробки, их тоже нужно штрафовать.

Фото Георгия ГОВОРОВА