Крупные ТРЦ могут обязать обеспечивать для посетителей качественный Wi-Fi. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах Сената журналисты спросили вице-министра ведомства, не сталкивается ли он лично с проблемами с интернетом.

"Я, так же как и вы, сталкиваюсь с проблемами связи. Особенно я заметил такую проблему, что Wi-Fi-сети в заведениях общепита или в крупных торговых центрах не очень качественно построены. Я думаю, следующий наш шаг будет в эту сторону. Сейчас в рамках законопроекта мы будем обязывать крупные ТРЦ обеспечивать Wi-Fi-сети, чтобы они уже были, была проведена волоконно-оптическая связь, построена Wi-Fi-сеть, и это качество тоже начнем контролировать. Я думаю, для всех будет комфортно, находясь в ТРЦ, сидя в кафе, иметь качественный интернет", - пояснил вице-министр.