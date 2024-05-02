Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались вывезти из Казахстана. Как наказали предпринимателя?
Попытку незаконного вывоза оборудования для майнинга криптовалют предотвратили сотрудники департамента госдоходов по Костанайской области на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» еще в ноябре 2023 года. Стоимость оборудования оценивается свыше 230 млн тенге.
- ТОО «А», зарегистрированное в Казахстане, пыталось вывезти 640 серверов. По данному факту возбуждено административное дело по статье 463 КоАП РК, которое завершено в настоящее время, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Решением суда весь груз конфисковали в доход государства, а ТОО назначили административный штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге).
В ДГД напомнили: согласно нормам Закона РК «О контроле специфических товаров», провоз специфических товаров без соответствующих разрешительных документов запрещен.
Фото предоставлено ДГД
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