Попытку незаконного вывоза оборудования для майнинга криптовалют предотвратили сотрудники департамента госдоходов по Костанайской области на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» еще в ноябре 2023 года. Стоимость оборудования оценивается свыше 230 млн тенге.

- ТОО «А», зарегистрированное в Казахстане, пыталось вывезти 640 серверов. По данному факту возбуждено административное дело по статье 463 КоАП РК, которое завершено в настоящее время, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Решением суда весь груз конфисковали в доход государства, а ТОО назначили административный штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге).

В ДГД напомнили: согласно нормам Закона РК «О контроле специфических товаров», провоз специфических товаров без соответствующих разрешительных документов запрещен.

Фото предоставлено ДГД