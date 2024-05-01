На первом этаже ТРЦ «Kostanay Plaza» прошла развлекательная программа с благотворительным сбором. Все деньги пойдут на поддержку Савелия Григорьева, участника проекта «Жизнь на ладони» с диагнозом ДЦП.

Программу организовали этнокультурные центры Ассамблеи народа Казахстана.

Рядом с баннером любой желающий мог пройти мастер-класс по шитью шопера - экологичной сумки, заменяющей продуктовый пластиковый мешок, и забрать готовое изделие бесплатно. Швеи обучали на тканях с казахским национальным арнаментом.

Один из самых красивых номеров программы - русский хоровод "Берёзка" в исполнении танцовщиц хореографической студии "Индиго".

Оренбургские казаки из ансамбля казачьей славянской песни «Раздолица»

На мероприятии также спели оренбургские казаки из ансамбля казачьей славянской песни «Раздолица». Женщины были одеты в праздничные, а мужчины - в повседневные наряды казаков.

Руководитель ансамбля казачьей славянской песни «Раздолица» Светлана Обухова

- Сегодняшний праздник - общенациональный, поэтому мы рады присутствовать на этом мероприятии, с удовольствием участвуем в программе, - делится руководитель ансамбля Светлана ОБУХОВА. - Мы очень эмоциональный коллектив, поэтому любую песню поём всегда с душой.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА.