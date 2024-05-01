9 мая в Костанае пройдет традиционный пробег «Память», посвященный празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотни легкоатлетов и любителей бега разных возрастов и профессий пробегут по улицам города в юбилейный, 40-й раз.

Фото из архива "НГ"

Организаторы – отдел физической культуры и спорта и профессиональная школа бега «Neroznak team». Информационную поддержку оказывает областной еженедельник «Наша Газета».

Перед стартом все участники пробега почтят память павших на фронтах и ушедших от нас ветеранов минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню в парке Победы.

Заявленные дистанции: до 15 лет – 2400 м, от 15 лет и старше – 10 км и 23 км. Победителей и призеров среди взрослых будут определять по 6 возрастным категориям среди мужчин и женщин: 16-18 лет; 19-39 лет; 40–49 лет; 50–59 лет; 60–64 года; 65 лет и старше. Кроме этого, на дистанции в 23 км отметят в том числе тройку абсолютных победителей среди мужчин и женщин. Победителей ждут подарки от организаторов и спонсоров пробега.

К участию в пробеге допускаются как индивидуальные, так и коллективные (от предприятий и учреждений) заявки.

Для участия необходимо до 18:00 среды, 8 мая, направить на электронную почту организаторов neroznak01@gmail.com заявку, справку о медицинском допуске и Расписку о здоровье (отсканированную версию в формате pdf).

По вопросам участия и партнерства пишите на WhatsApp по номеру +7-705-546-90-46, либо в Instagram-директ @neroznak_team или @ng.kz_

Программа пробега

- 8.00–8.30 регистрация участников пробега, выдача нагрудных номеров. Сбор у парка Победы со стороны одноименной улицы (напротив здания Родильного отделения Костанайской областной больницы).

- 09:00 – старт

Схема маршрута