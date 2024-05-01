Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе. Окончил Университет имени Демиреля в Алматы по специальности "программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники", а также Казахский институт правоведения и международных отношений.

Мусин работал в АО "НИТ", в Министерстве юстиции, Министерстве связи и информации, Министерстве транспорта и коммуникаций. В апреле 2014 года возглавил АО "Национальные информационные технологии", а в августе 2014 года стал председателем правления АО "Казпочта".

В 2017 году возглавил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, но ушел в 2018 году. По словам Мусина, он ушел из госсектора, потому что хотел реализовывать бизнес-проекты, в том числе на мировом уровне. Кроме того, он был обеспокоен состоянием своего здоровья.

В феврале 2024 года, после отставки правительства, Мусин был переназначен министром цифрового развития.

Мусин после своего ухода с поста министра цифрового развития опубликовал пост в Instagram.

"Вы, наверное, все слышали последнюю новость о том, что я подал в отставку. Хотел бы в первую очередь поблагодарить Главу государства за оказанное доверие и предоставленную возможность руководить цифровизацией в стране как одним из ключевых блоков.

С 2020 года многое было сделано и многое еще предстоит. Сегодня Казахстан по праву может называться одной из самых развитых цифровых стран мира. И в этом заслуга большой команды профессионалов, с которыми мы вместе росли, делили как трудности, так и большие победы", - написал Багдат Мусин.