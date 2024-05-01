В Казахстане планируют изменить налог на транспорт
В Казахстане обсуждаются нововведения в систему налогообложения легковых автомобилей, передает Tengri Auto. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос сенаторов.
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Предлагается внедрить дифференцированный подход к налогообложению, основываясь на возрасте транспортного средства. Это предложение включает в себя введение понижающих коэффициентов для автомобилей старше 10 лет.
Предлагается установление следующих понижающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства:
- для авто с годом выпуска от 10 до 20 лет - 0,7;
- для авто с годом выпуска свыше 20 лет - 0,5.
Изменения направлены на обеспечение более справедливого налогообложения, учитывающего стоимость и срок эксплуатации автомобилей. В настоящее время правительство прорабатывает детали данного предложения, и после окончательного одобрения оно будет включено в проект нового Налогового кодекса.
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