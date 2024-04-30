Остальные учащиеся отметят окончание года 24 мая классными часами, передает informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Провести последний звонок для выпускников 25 мая разрешили в Министерстве просвещения. В этом году школу оканчивают 186 тысяч подростков по всей стране.

Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев на аппаратном совещании ведомства 30 апреля.

Фото primeminister.kz

"Поручаю провести последние звонки по всей стране 25 мая. Уверен, что выпускники отметят данное мероприятие с высокой культурностью, без расточительства, помпезности и на уровне духовной человечности. Безусловно, что это станет первым мероприятием для выпускников, которое станет образцовой, высококультурной традицией в новом формате. Ответственность за качественную организацию окончания учебного года и соблюдение мер безопасности ложится на руководителей региональных управлений образования", – сказал министр.

Более 3,8 млн учащихся страны, успешно освоивших школьные программы на протяжении учебного года, перейдут в следующие классы. 24 мая для них пройдут единые классные часы на тему "Знания во благо Родины".

Ранее в Минпросвещения заявляли, что 25 мая, в субботу, торжественных линеек не будет. Вместо них 24 мая все школы проведут классный час.