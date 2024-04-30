Казахстанцы распространяют в мессенджерах информацию о якобы взломе сайта ЦОНов. В АО "Национальные информационные технологии" прокомментировали информацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Будьте аккуратнее, взломали сайт ЦОНов. Не открывайте SMS от 1414", - говорится в рассылке, которая распространяется в мессенджерах.

"Если с 1414 придет SMS, по ссылке дальше не заходите. Нашу базу, оказывается, взломали хакеры. Сейчас на всех оформляют кредиты. Сегодня база не работает с 9 часов. Скажите всем", - сообщается в аудиорассылке.

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" разъяснили ситуацию.

"Уважаемые пользователи! Рассылка от 1414 не является фейковой. Данное сообщение поступило тем пользователям, которые не зарегистрированы в eGov mobile. Мобильное приложение eGov mobile отправляет персональные SMS и push-уведомления в различных жизненных ситуациях для прохождения опросов, а также для оповещения о новостях!" - сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

В АО "НИТ" просят казахстанцев установить мобильное приложение eGov mobile.