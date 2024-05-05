Трех псов волонтеры ОО «Надежда Плюс» спасли во время паводка в начале апреля. Все они ищут своих старых хозяев, либо надеются на новый дом.

Старичка-1 волонтеры спасли от паводка в районе Колесных рядов...

- Первого мы спасали в Колесных рядах, - рассказала заместитель председателя ОО «Надежда Плюс» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Когда загружали его в машину, хозяева собаки подошли к нам и спросили, где его потом можно найти, записали наши контакты. Но до сих пор не вышли на связь Мы очень ждем, когда они его заберут, так как песик тоскует по своим хозяевам. Они молодцы - спустили его с цепи, когда их дом затопило. Но они не знали, что в городе есть приюты, куда его можно отдать. Мы очень ждем их звонка!

Сейчас пес полностью здоров - волонтеры пролечили его от отита.

- В целом он очень классный, но у него больные ушки и их не стоит трогать, нужно продолжать периодически капать капли в уши, - говорит Ольга.

Еще двух собак спасли из затопленных домов в СО «Садовод» (район Наримановского рынка) и в с. Мичурино (Костанайский район).

…старичка-2 - в СО «Садовод»...

- Всех трех собак объединяет не только то, что мы их спасли из затопленных районов, но и то, что все они уже старые, похожи друг на друга по окрасу и были травмированы, - отмечает волонтер. - У пса из «Садовода» были переломаны лапы, а который из Мичурино - просто старый уже, и это, конечно, не лечится. По характеру они все спокойные, я их даже часто сама путаю. Кличек у них нет, называем их условно: старичок-1, 2 и 3.

…и старичка-3 - в с. Мичурино

Этих собак нужно содержать в вольере или во дворе частного дома.

Чтобы забрать их или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлены Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ