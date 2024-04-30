АО «Пассажирские перевозки» продлевает маршрут поезда Тальго № 81/82 «Астана-Костанай» до станции Актобе. Как сообщает пресс-служба компании, перевозчик откликнулся на поступающие от населения предложения.

Маршрут расширят с 10 июня. В путь следования поезда № 81/82 включены остановки на основных станциях: Астана, Атбасар, Есиль, Кушмурун, Тобол, Костанай, Хромтау, Айтеке би, Никельтау, Актобе.

Поезд будет курсировать через день, отправление из Астаны по четным датам, из Актобе - по нечетным.

По сообщению нацкомпании, билеты на расширенный маршрут уже доступны для покупки.