Поезд Тальго будет ходить из Костаная в Актобе
30 апреля 2024, 16:30 | Общество
АО «Пассажирские перевозки» продлевает маршрут поезда Тальго № 81/82 «Астана-Костанай» до станции Актобе. Как сообщает пресс-служба компании, перевозчик откликнулся на поступающие от населения предложения.
Маршрут расширят с 10 июня. В путь следования поезда № 81/82 включены остановки на основных станциях: Астана, Атбасар, Есиль, Кушмурун, Тобол, Костанай, Хромтау, Айтеке би, Никельтау, Актобе.
Поезд будет курсировать через день, отправление из Астаны по четным датам, из Актобе - по нечетным.
По сообщению нацкомпании, билеты на расширенный маршрут уже доступны для покупки.
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