30 апреля 2024, 16:19

30 апреля 2024 Айгерим Уммат



В министерстве обещают учесть предложение народных избранников.



Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила на предложение мажилисменов. Депутаты считают, что потребляющие табачные изделия и алкоголь должны платить за ОСМС больше, чем ведущие здоровый образ жизни.

В ответе на депутатский запрос министр признала, что работа Фонда социального медицинского страхования подвергается постояннои и серьёзнои критике со стороны руководства страны, парламента и общественности.



"Казахстанская модель страхования имеет обязательный социальный характер. То есть платят все по установленным ставкам, а помощь получают лица с риском потери здоровья. Таким образом в казахстанскои модели обязательного медицинского страхования реализован общепринятый принцип мировых социальных медицинских систем: "Богатый платит за бедного, здоровый – за больного", – подчеркнула Акмарал Альназарова.



Действующая система ОСМС, по её словам, обеспечивает равныи доступ всех застрахованных к пакету медуслуг, независимо от размера взноса. И при обращении за помощью пациентов не ограничивают в объёме и стоимости.



"Ваши предложения приняты во внимание. При разработке дальнеиших мер по усилению здорового образа жизни, ограничению экономической доступности вредных продуктов (алкоголь, табак, сахаросодержащие продукты) будут внесены предложения по большему участию упомянутых вами категории граждан в финансировании расходов здравоохранения", – добавила глава Минздрава.



Она отметила, что предложения депутатов уже реализованы через высокие ставки акцизов на алкоголь и табак, запрете использования вейпов. Также ведомство ведёт работу по введению специальных акцизов на сахаросодержащие напитки.

13 марта мажилисмен Ержан Бейсенбаев в своём депутатском запросе заявил, что действующая модель медицинского страхования противоречит всем принципам экономики, а также не содержит персональной ответственности граждан за своё здоровье. По его словам, кто не имеет вредных привычек, занимается спортом и не тратит свои отчисления на лечение, не должны платить столько же, как те, кто \"наплевательски относится к своему здоровью, курит, пьёт и от этого постоянно тратится на лекарства и врачей\". Он счёл такую систему несправедливой.

Позже вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что при разделении единого фонда по отдельным индивидуальным счетам, некоторые люди так могут не накопить на медпомощь, которая может быть достаточно дорогостоящей. По его данным, отдельные индивидуальные счета по обязательному медстрахованию есть только в одной стране мира – Сингапуре.

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