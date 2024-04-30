Жители Костанайской области жалуются на отсутствие сжиженного газа в некоторых городах, сообщает «Голос народа». Уже больше недели водители не могут заправиться голубым топливом, а сами операторы на АЗС, по их словам, разводят руками.

Как рассказывают водители из города Рудный, газа не найти не то, что в городе, не даже на трассах.

«Кажется, уже больше недели газа нет. Я объехал уже несколько заправок по ближайшим районам и везде говорят, что газа нет», – рассказывает костанайский водитель.

Местные уверяют, что сжиженное топливо продают, но периодически. При чем операторы на АЗС сами не знают, почему газа нет.

«Газ дают урывками: то есть, то нет. Ну это же не нормально. Мы же понимаем, что это сезонность. В других областях есть ведь», – уверяет автовладелец.

Костанайские водители жалуются, что теперь авто приходится заправлять дорогим бензином, а в частности газелистам, которые вынуждены переплачивать за топливо почти в 3 раза.

«Газ стоит 76 тенге, потребление на газу естественно выше, на 20-30%, а если бензин, то цена уже 210 тенге. Переплата идет большая. На заправках тоже ждут, когда подъедут цистерны», – пояснил мужчина.

Издание запросила информацию в министерстве энергетики для разъяснения ситуации. Там сообщили, согласно информации ТОО, «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АНПЗ) на 29 апреля текущего года отгружено 2 033 тонн или 52% газа. Кроме того, на железнодорожной станции области сливаются 6 в/ц или 216 тонн. Голубое топливо костанайцам обещают 30 апреля или 1 мая.

«В пути находятся 10 в/ц или 360 тонн планируемое прибытие 30 апреля – 1 мая. Вместе с тем, 30 апреля планируется отгрузить 24 в/ц или 864 тонн прибытие 3 мая. Ориентировочное нахождение вагонов в пути составит 1,5-2 суток. По информации акимата области, на 29 апреля в регионе имеется остаток 350 тонн при суточном потреблении 200 тонн», – прокомментировали редакции.

Дополнительно нас проинформировали, что согласно действующему приказу министерства, предельные розничные цены на АГЗС в Костанайской области составляет 76 тенге за литр, а также для отдаленных районов свыше 200 километров от областного центра – 81 тенге за литр.