Объем промышленного производства в Костанае с начала 2024 года увеличился на 4%, объем строительства на 20,8%, оптовая торговля на 1,1%, а розничная сразу на 18%. Все цифры – в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом в докладе о социально-экономическом развитии областного центра сообщила на аппаратном совещании 29 апреля руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Наталья ТУРЛУБЕКОВА. По данным отдела экономики, в марте в городе проживали 268 910 человек. Миграционное сальдо - положительное.

- Из вашего доклада следует, что по всем экономическим показателям мы в плюсе, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Даже в сельском хозяйстве, которое городу не присуще, и то там 103% плана выполнено. Я не знаю - там на три цыпленка родилось больше или что?

- В декабре базу ИСЖ привели в соответствие, - ответила Турлубекова.

- Правильно, когда реальная цифра бьет, а не нарисованная, тогда мы получаем существенный результат, - высказался аким. - Но в любом случае есть положительная динамика. Даже по демографии рост населения идет. Я думаю нас даже больше уже, статистика всегда опаздывает. Где-то 270 000 есть у нас. В город прибывает больше, чем убывает.

Аким прокомментировал тот факт, что по статистике сейчас в Костанае 42 крупных предприятия, а в прошлом году их было 49.

- Семь крупных предприятий никуда не делись, они просто перешли в разряд средних, - подчеркнул Жундубаев. - А средних предприятий в прошлом году было 109, стало 130. И вот еще один хороший показатель - малых предприятий было 6 374, стало 8 392. За очень короткий период это огромный шаг. Значит, в Костанае есть деловой климат.

Марат Жундубаев отметил, что сегодня в некоторых крупных предприятиях не хватает рабочих рук.

- Я думаю любой молодой человек, который хочет работать и получать хорошую зарплату, возможностей у него много, - резюмировал аким Костаная.

Фото Георгия ГОВОРОВА