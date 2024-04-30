30 апреля в Казахстане будет осуществлен переход на криптографический стандарт, в соответствии с которым изменится формат электронной цифровой подписи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный удостоверяющий центр РК.

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Согласно изменениям, физическим и юридическим лицам будет выдаваться один ключ ЭЦП, который будет использоваться и для аутентификации, и для подписи.

Кроме того, планируется исключить из списка доступных следующие невостребованные виды ключей ЭЦП, предназначенных для использования юридическими лицами:

"Сотрудник с правом подписи финансовых документов";

"Сотрудник отдела кадров".

В планах Национального удостоверяющего центра - перейти на новый межгосударственный криптографический стандарт ГОСТ 2015. При этом все ранее выпущенные регистрационные свидетельства будут поддерживаться, до истечения срока их действия.

"Поддержка нового алгоритма ГОСТ 2015 будет обеспечиваться обновленным NCALayer. После выхода новой версии, приложение автоматически предложит пользователю обновить NCALayer", - сообщили в центре.