Матчами 43-го и 44-го туров завершился первый этап чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024. Заключительные игры регулярного чемпионата «Аят» проводил в Актобе с местным «Рахметом».

Азат Валиуллин (№7) открывает счет в первом матче с «Рахметом» / Скриншот трансляции

Эти команды открывали сезон в конце сентября прошлого года в Рудном, где хозяева одержали две уверенные победы - 7:1 и 8:2.

И в первом матче, прошедшем на паркете спорткомплекса «Коныс», рудничане сделали задел на победу уже в первом тайме. На 9-й минуте Азат Валиуллин после диагональной передачи Жеже ударом слева с линии штрафной площади открыл счет. И он же через минуту сделал передачу в центр Лукасу, который переиграл вышедшего навстречу вратаря и закатил мяч в пустые ворота. На 16-й минуте Леандерсон отобрал мяч на своей половине площадки у нападающего хозяев Нурканата Бактиярова, пробежал с ним и практически «повисшем» на нем игроком «Рахмета» до штрафной площади и перед ней отдал пас налево открывшемуся Леандриньо, который в касание пробил мимо Рауана Сисенгалиева.

Во втором тайме единственный гол был забит после назначенного в ворота «Аята» 10-метрового штрафного удара - дабл-пенальти за шестое нарушение правил гостями во второй половине игры. Турехан Досов не смог переиграть вратаря «Аята» Дмитрия Болдарева, однако мяч попал в правую стойку ворот и отлетел к Бактиярову, который из пределов штрафной пощади и добил его в сетку ворот - 1:3.

Первая половина второго поединка прошла без забитых голов. А на 26-й секунде второго тайма Бактияров после розыгрыша углового удара открыл счет. Затем вновь почти 19 минут зрители голов не увидели, а за 49 секунд до окончания матча Лукас, сыграв в «стеночку» со стоящим у лицевой линии слева от ворот хозяев Леандриньо, ударом с линии штрафной площади поразил правый нижний угол. Таким образом «Аят» избежал поражения - 1:1.

Через мгновение Лукас поразит ворота «Рахмета» / Скриншот трансляции

По результатам заключительных туров регулярного чемпионата перестановок в турнирной таблице не было. Занявший второе место «Семей» поделил очки с финишировавшим на четвертой строчке «Актобе» - 5:3 и 2:5. Расположившийся на пятой строчке турнирной таблицы «Атырау» сыграл в столице с «Астаной» - 3:4 и 3:2. «Жетысу» в гостях дважды победил аутсайдера чемпионата МФК «Каспий» - 7:0 и 6:3 и выиграл борьбу за зону плей-офф у «Байтерека», которого не спасли две домашние победы над «Ордабасы» - 5:1 и 4:3.

Впереди не менее интересная, но более скоротечная часть чемпионата - стадия плей-офф, которая пройдет по новому формату. В полуфинальную стадию напрямую пробились завершивший первый этап двумя турами ранее действующий чемпион «Кайрат» и «Семей». За остальные две путевки в полуфинал поборются составившие четвертьфинальные пары «Аят» и «Жетысу», а также «Актобе» и «Атырау». А продлятся четвертьфинальные серии, старт которых запланирован на 4 мая, до двух побед одной из команд.