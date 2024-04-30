Галина ЗАЛЯЛОВА - инвалид 1-й группы по зрению. До недавнего времени проживала в частном доме по ул. Тобольской. В ночь с 6-го на 7 апреля дом затопило под крышу. Единовременную выплату в размере 100 МРП (369 200 тенге) получил в итоге только ее брат, который первым обратился в отдел соцпрограмм акимата Костаная.

Галине Заляловой принадлежит 3/5 доли этого дома, ее брату - 1/5 доли

- При этом у него в собственности находится 1/5 доли дома, которые еще и в аресте, а у меня 3/5 доли и без ареста! - возмущается Галина Мустакимовна. - А выплата выдается только на одного члена семьи. Мне в отделе соцпрограмм сказали, что деньги начислили и разбираться в ситуации не будут!

Залялова обратилась и в акимат Костаная с заявлением на компенсацию за нанесенный паводком ущерб имуществу в размере 150 МРП (553 800 тенге). Оценщики еще не осматривали ее дом. По словам Галины, ее брат тоже обращался в акимат, чтобы получить такую компенсацию.

- Ну 150 МРП и мне, и ему дадут - за это я не переживаю, - говорит она. - Так как имущество оформлено на разных людей.

Галина Мустакимовна временно проживает в профилактории «Дружба», куда ее эвакуировали полиция и спасатели.

В ночь с 6-го на 7 апреля дом по ул. Тобольской затопило под крышу

Как пояснили «НГ» в отделе занятости и соцпрограмм акимата Костаная, сразу же после паводка сотрудники приезжали к Заляловой в профилакторий, потому что у женщины инвалидность и она находится на попечении отдела. Женщине предложили подать заявление на получение единовременной выплаты и взять справку в ЦОНе о том, что дом зарегистрирован на нее, так как при наводнении документы были утеряны.

- Залялова ответила, что никуда она ехать не хочет. И мы решили, что она подаст заявление на получение выплаты позже. Не переживали за нее, так как она сказала, что она единственный владелец имущества, - пояснила «НГ» руководитель отдела Акбопе МАНАТОВА. - Потом заявление на получение выплаты поступило от ее брата. А в нормативно-правовых документах не регламентировано, чтобы сотрудники смотрели на то, какая это доля имущества и в аресте она или нет. Сотрудники отдела изучают только сведения о собственнике - если он хозяин, то ему положена выплата. Соответственно, когда заявление поступило, выплату ему произвели. А их родственные отношения они должны сами регулировать. По законодательству положена только одна выплата, повторно она не может к нам обращаться.

Галина Залялова сообщила «НГ», что намерена подать заявления в суд - и на своего брата, и на отдел соцпрограмм.

Фото Андрея СКИБЫ