На ярмарке «Образовательный навигатор», которую провели для выпускников школ 28 апреля напротив КРУ им. Ахмета Байтурсынулы, представители учебных заведений рассказывали детям и их родителям об образовательных программах и нюансах поступления в свои учреждения.

Работал открытый микрофон - любой желающий мог рассказать о своём учебном месте. Пользовались возможностью в основном студенты и педагоги для агитации абитуриентов.

- Как вы могли заметить, самые красивые студенты - у нас, в Костанае! - крикнул один из выступающих.

У каждого заведения были станции с агитационным материалом, у некоторых - свой мерч и небольшие развлекательные программы с флешмобами и фоторамками.

- Ярмарка - большая возможность для того, чтобы показать наш университет, - поделился с «НГ» студент 2 курса кафедры филологии Костанайского филиала ЧелГУ Денис ТЕСЛЕНКО. - Высшее образование - это нужная вещь. Некоторые говорят, что оно не нужно, но это, на мой взгляд, неправда

- Чем это лучше других ваших обычных активностей с абитуриентами?

- Если мы будем привлекать абитуриентов только постами в Instagram, некоторые могут к нам не прийти, потому что у кого-то нет Instagram, кто-то просто не увидит пост. Выезды в школы - это, конечно, точечная профориентация, когда мы приходим к детям и отвечаем на их вопросы. А ярмарка - это возможность ещё раз рассказать детям, которые не смогли присутствовать на уроке, когда мы приезжали в их школу. Сейчас приехали из районов. В Instagram тяжело даётся общение с абитуриентами. Когда они задают вопросы, не всегда можешь сразу ответить. Это официальная страница, там оборот и нагрузка больше. А здесь мы можем сразу дать ответ на вопрос при живом общении.

- Раньше мы так активно на такого рода ярмарках не участвовали, потому что нас не всегда уведомляли, - отметил преподаватель правовых дисциплин учреждения «Костанайский колледж» Марат ШАЛГИМБАЕВ. - С этого года будем постоянными участниками. Мы здесь первый раз, поэтому не можем сказать, насколько эти ярмарки эффективны для повышения числа поступающих. Я специально выбрал себе в помощники студенток второго курса, потому что они собственнными глазами увидели, как обучают в нашем колледже, и сами могут всё рассказать.

В «Образовательном навигаторе» также участвовали КРУ им. А. Байтурсынулы, КСТУ им. З. Алдамжар, КИнЭУ им. М. Дулатова, РИИ, Костанайская академия МВД, лицей «Білім-Инновация», Костанайский педагогический и Костанайский гуманитарный колледжи. Акция проводился в рамках проекта «Организация комплекса мероприятий по содействию профессиональному становлению и формированию критического мышления молодёжи» по государственному заказу управления общественного развития акимата Костанайской области.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА