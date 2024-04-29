Завершающийся апрель стал особенно заметным целой серией соревнований шашистов, в подготовке и проведении которых значительную помощь оказали городской спорткомитет и городской Совет ветеранов.

За доской Иван Козьма (справа) и Отарий Квиквиния

После городских соревнований косовцев, где первыми стали Петр Самойлов и Софья Ершова, команда наших игроков с ограниченными возможностями отправилась на юг Казахстана. Надеемся, что по возращении спортсменов «НГ» познакомит своих читателей с результатами этой поездки.

Иван Козьма (справа) дарит написанную им книгу юбиляру Василию Каленскому (слева)

Самым же знаменательным событием стала серия из четырех турниров, посвященных 80-летнему юбилею ветерана труда и шашек, многократного участника республиканских и иных турниров Василия Николаевича Каленского.

Юрий Бондаренко (слева) занял первое место в турнире, посвященному юбилею Василия Каленского. А сам Каленский (справа) занял в этом турнире престижное второе место

Каленский уже более полувека принадлежит к шашечной элите Костаная и области, достойно выступая в соревнованиях разного уровня. За многолетнюю активную жизнь в спорте награжден «Благодарственным письмом» городского спортивного комитета. В центральном из посвященных юбилею турниров – состязании мужчин, представленных в Первой лиге, Василий Николаевич занял второе место, не проиграв ни одной встречи. Первое место – у Юрия Бондаренко. Третьим стал опытный Айдархан Бигалиев. Кроме того, в связи с юбилеем были проведены турниры представителей мужчин из Второй лиги, а также состязания девушек и юношей, проходившие на базе колледжей «Зерек» и Индустриально-педагогического.

Иван Козьма стал чемпионом Высшей лиги

В завершение месяца, 28 апреля, был проведен первый из серии турниров, посвященных Дню Победы, в котором участвовали мужчины, игравшие в Первой и Второй лиге. В первой лиге – лиге сильнейших - победу одержал Иван Козьма, одолевший всех своих соперников. Вторым стал Отарий Квиквиния. Третьим - Абай Доскенов.

Баймулда Мурзабаев разделил первое место с Павлом Дубровиным во Второй лиге

Во Второй лиге первое место разделили Павел Дубровин, которому помогли навыки шахмат, и Мурзабаев Баймулда, неоднократный участник турниров. Вторым стал Константин Гамашевский. Третьим – Марат Шаймерденов, который мог бы добиться и более высокого результата. В двух выигрышных партиях из-за невнимательного отношения к часам он просрочил время, и согласно кодексу, ему было зачтено поражение.

Павел Дубровин разделил первое место во Второй лиге



Фото предоставлены организаторами соревнований