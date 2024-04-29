В Нью-Йорке (США) параллельно прошли традиционные 6-дневный и 10-дневные пробеги с хорошо известным костанайским любителям бега общим названием «Самопревосхождение», организованные Марафонской командой Шри Чинмоя (МКШЧ).

Ультрамарафон «Самопревосхождение»-2024: готовность номер один / Скриншот трансляции

Эти пробеги проводятся ежегодно (десятидневный - с 1996 года, а шестидневный - с 1998 года) в конце апреля - начале мая во втором по площади городском общественном парке Флашинг-Медоус-Корона-парк. В десятидневном пробеге, который прошел в этом году в 26-й раз (в 2020 году не проводился из-за пандемии), приняли участие 26 человек: 18 мужчин и 6 женщин.

Старт ультрамарафона «Самопревосхождение»-2024. Впереди 10 дней бега / Скриншот трансляции

«Самопревосхождение» является, по словам организаторов, основным принципом всех мероприятий Марафонской команды Шри Чинмоя, а заключается оно в том, чтобы дать человеку возможность «выйти за пределы своих ограничений и вывести на передний план свой внутренний потенциал». А для преодоления беговых сверхмарафонов требуется и значительная физическая выносливость, и специальный настрой.

Информационное табло 10-дневного пробега / Скриншот трансляции

Участницей ультрамарафона была 73-летняя жительница Костаная Тамара Бабич, ставшая в прошлом году первой казахстанкой, вышедшей здесь на старт 6-дневного пробега. И не просто вышедшей, а занявшей третье место с результатом 430,5 км (267,7 миль). В этом году Тамара Бабич отважилась на 10-дневный пробег.

Тамара Бабич на дистанции (четвертый день бега) / Скриншот трансляции

Десятидневный пробег стартовал 17 апреля ровно в 12 часов. В первый день Тамара Бабич пробежала 64,3 мили (103,4 км), что стало четвертым результатом. А лидерство с результатом 99,4 мили (159,9 км) захватила рекордсменка Австралии в беге на 1000 км, победительница 6-дневного пробега «Самопревосхождение» в 2019 году Аннабель Хепворт. Во второй день место проведения пробега после прошедшего ночью дождя словно оправдало свое название (заливные луга), и бегунам пришлось преодолевать дистанцию по лужам, а казахстанка преодолела в этот день 48,6 мили (78,2 км). Второй результат дня Бабич показала на третьи сутки испытания бегом - 53,8 миль (86,5 км). Затем был третий результат дня - 44,1 мили (70,9 км). Преодолев за пятый день 49,4 мили (79,5 км), в течение следующих двух дней она набирала по 41,1 мили (66,1 км). Пробежав за оставшиеся три дня ультрамарафона 141,5 мили (44,2+49,4+47,9), Тамара Бабич преодолела за десять дней 483,9 мили (778,75 км) и заняла 4-е место. А ее результат стал рекордом мира для бегуний старше 70 лет.

Заключительный круг ультрамарафона Тамара Бабич преодолевала с флагом Казахстана в руке

Первое место заняла Аннабель Хепворт, ни разу не уступив лидирующих позиций и пробежав 685,1 мили (1102 км). Второй была Жезиан Насименто из Бразилии - 563,2 мили (906,3 км). А третье место заняла прошлогодняя соперница Тамары Бабич 42-летняя итальянка Даниэла Божила из Италии, занявшая в прошлом году в 6-дневном пробеге второе место.

К финишу приближается Жезиан Насименто из Бразилии

Рекордсменка мира в 10-дневном беге в возрастной группе 70 лет и старше Тамара Бабич