В их числе например более 100 фактов распития алкоголя и появления нетрезвых лиц в общественном месте. ОПМ «Правопорядок» проходит по всей республике с 26 по 28 апреля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В ведомстве отмечают, что за мелкое хулиганство полицейскими привлечены 23 лица, а также 10 лиц нарушивших тишину, а в ночное время вне жилища и в развлекательных заведениях ювенальной полицией установлено 45 несовершеннолетних. Ответственность за них понесли родители.

- В эти дни на охрану общественного порядка и дорожной безопасности задействовано около 750 полицейских, военнослужащих и общественных помощников полиции,- отмечает начальник УМПС ДП Костанайской области Максут ЕРАЛИЕВ. - 78 «лихачей» привлечены к ответственности за нарушение скоростного режима. За рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения выявлено 6 водителей и 2 водителя без права управления транспортом.

Он также добавил, что к административной отвественностии привлечено 50 пешеходов, которые перешли дорогу в неустановленном месте.

В ведомстве отмечают, что с начала года уже произошло 28 наездов на пешеходов, в которых 1 пешеход погиб, 29 получили травмы. По вине самих пешеходов зарегистрировано 5 ДТП.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области