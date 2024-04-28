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За первый день ОПМ «Правопорядок» полицией выявлено более 500 правонарушений в Костанайской области

Андрей СКИБА

28 апреля 2024, 19:00 |  Криминал
В их числе например  более 100 фактов распития алкоголя и появления нетрезвых лиц в общественном месте. ОПМ «Правопорядок» проходит по всей республике с 26 по 28 апреля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
 
 
В ведомстве отмечают, что за  мелкое хулиганство полицейскими привлечены 23 лица, а также  10 лиц нарушивших тишину, а в ночное время вне жилища и в развлекательных заведениях ювенальной полицией установлено 45 несовершеннолетних. Ответственность за них понесли родители. 
 
- В эти дни на охрану общественного порядка и дорожной безопасности задействовано около 750 полицейских, военнослужащих и общественных помощников полиции,- отмечает начальник УМПС ДП Костанайской области Максут ЕРАЛИЕВ. - 78  «лихачей» привлечены к ответственности за нарушение скоростного режима. За  рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения выявлено 6 водителей и 2 водителя без права управления транспортом.
 
Он также добавил, что к  административной отвественностии привлечено 50 пешеходов, которые перешли дорогу в неустановленном месте.
 
В ведомстве отмечают, что с начала года уже произошло 28 наездов на пешеходов, в которых 1 пешеход погиб, 29 получили травмы. По вине самих пешеходов зарегистрировано 5 ДТП.
 
Фото пресс-службы ДП Костанайской области