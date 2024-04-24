По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 апреля, ночью на юге и западе, а днём на севере и западе пройдёт дождь с грозой. В пятницу, 26 апреля, осадков не ожидается. В субботу, 27 апреля, днём на западе области ожидается небольшой дождь, гроза.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в четверг днём прогнозируется дождь, в пятницу и субботу - без осадков.

- В четверг ночью будет от 0 до 5 градусов тепла, на юге 10 градусов выше нуля, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВАю - Днём ожидаем 10-15°С, на севере 5°С, на юге 20°С. В пятницу ночью термометры покажут -2...+3°С, на юге +6°С. Днём будет 13-18, на севере и востоке 10 градусов выше нуля. В ночь на субботу термометры покажут +1...+6°С, на северо-востоке столбики термометров опустятся до -2°С. В дневное время ожидаемая температура воздуха +15...+20°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью +3...+5°С, днём +10...+12°С. В пятницу: ночью +1...+3°С, днём +13...+15°С. В субботу: ночью +1...+3°С, днём +15...+17°С.

В четверг ожидается переменный восточный - северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с на юге, севере и западе. В пятницу будет восточный ветер скоростью 9-14 м/с, на юге с периодическими усилениями до 15-20 м/с. В субботу ветер сменит направление на юго-западное, скорость его будет 9-14 м/с.



