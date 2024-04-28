Каких только каверз не уготовила погода нашим рыболовам в последнее время. Зимний сезон прошел с бесконечными оттепелями, и весна нагрянула так рано, что многие не успели зимний сезон закрыть. А Тобол ныне что вытворил? Но сейчас уже успешно и в удовольствие на наших озерах можно ловить карася.

Апрельские тезисы

Не ошибусь, если скажу, что в начале каждого летнего рыбацкого сезона наш брат задается вопросами: что клюет? где клюет? когда клюет? на что клюет? при какой погоде? надо ли прикармливать? И это еще не все. Ответы могут быть стандартными, но, увы, не все они будут полезными, потому что каждый раз сударыня-погода вносит свои коррективы. А потому попробуем найти ответы на эти вопросы, соизмеряя их с нашей нынешней невероятно ранней весной.

На склонах Покровского 17 апреля кое-где еще не растаял снег

Где сейчас нас поджидает рыба? Если учесть то, что на наших водоемах лед еще толстый, по берегам не везде растаял снег, закрайки неширокие, а вода ледяная, рыбу надо искать не более, чем на полуметровой глубине. Рыба устремляется ближе к берегам, где вода быстрее прогревается, где больше корма и кислорода, доставляемых ручьями. Лучшего результата в ловле сейчас можно достичь, не привязываясь к месту, а перемещаясь с удочкой вдоль берега. То есть используя ходовую ловлю в проводку. На озерах именно сейчас карась может поджидать рыболова прямо возле его ног.

Какими деликатесами сейчас привлечь чешуйчато-хвостатых? В холодной весенней воде любому растительному корму рыба предпочтет животный: опарыша, ручейника или червя. Ослабленному после зимних испытаний рыбьему народу для пополнения сил нужен белок. А еще весенняя рыба очень хорошо откликается на медленно опускающуюся насадку. Такое естественное поведение деликатеса привлекает рыбу и не вызывает настороженности. Этого можно добиться, если использовать удлиненный поводок и правильное распределение грузил по спуску основной лески. И не забываем слегка играть снастью: вялая после зимы рыба рассеяна и невнимательна.

Надо ли и чем прикармливать? Сейчас чем меньше прикормки, тем лучше. Рыбье царство пока не готово к чревоугодию. Лучше использовать самую простую прикормку - смесь рубленого червя, мотыля опарыша с глиной и грунтом, который можно найти у берега. Небольшие шары такой прикормки быстро привлекают рыбу и задерживают ее в месте клева. Можно использовать и зимнюю прикормку, но, главное, не перекормить.

Какая погода сейчас сулит успех? Комфортная для рыбака и для рыбы - солнечная со слабым ветерком, стабильным давлением. Фазы Луны на весенний клев, судя по собственному опыту, не влияют. Клева нет при порывистом ветре, дожде и резком понижении температуры.

Открываем сезон карасем

Не было случая в последние годы, чтобы мы с Сабанеем открывали летний сезон в третьей декаде апреля. Обычно двумя неделями позже: в конце апреля - начале мая. А ныне прямо-таки подарок! Видимо, за то, что нежданно нагрянувшая весна отняла у нас праздник «последнего льда».

Первая рыбалка летнего сезона - 2024

Держим путь в направлении озера Покровское. Хотя был и соблазн подергать карасика из кювета вблизи Долбушки. Но в последний момент передумали, узнав, что рыболовов там сейчас - не протолкнуться.

По дороге от Костаная до Боровского в полях воды не так много, но кюветы заполнены щедро. Проезжаем районный центр, сворачиваем в сторону элеватора. Доехав до перекрестка с заправкой, поворачиваем направо и на первом же съезде снова справа сползаем на полевую. Она уже подсохла, так что без проблем добираемся до высокого берега Покровки. Здесь, под березами, притаился его длинный, обильно заросший растительностью, «хвост» глубиной всего-то в полметра. Льда тут уже нет и в помине, он маячит вдалеке на основном озере, и на склонах еще кое-где белеет снег. Понятно, что сейчас вся рыба здесь, на мели - восстанавливается после зимних испытаний, дышит, питается, радуется жизни. Радуемся жизни и мы, неизлечимо больные рыбалкой.

Приехавшие раньше нас рыбаки расселись на пропитанной влагой земле вдоль берега, расставив веером по 3-4 удочки. Понимаю, что пока клева нет. Этого и следовало ожидать: пока вода не прогреется, карась не проснется. Узнаю, что некоторые с утра успели побывать в Долбушке, где клева тоже не было, зато была целая армия карасятников.

Решив дистанцироваться от соперников, накачиваем лодку и отплываем к приглянувшемуся «окошку». Сабаней слегка забомбил место шарами с прикормкой, затем мы пристроили 4 удочки (по две на каждого). Поклевок не было около часа, правда, время от времени, образуя рябь, тучей проносилась какая-то мелочь, да наши поплавки изредка вздрагивали от чьего-то подводного интереса.

Ожидание не было тягостным: его скрашивал птичий веселый весенний оптимизм и всплески карася, которые то и дело давали о себе знать в разных местах. Ощущение рыбацкого счастья дополнили фантастические кусочки сала с чесноком и ржаным хлебом, а после них чай из термоса, заваренный с ягодами размороженной малины. Разомлев и расслабившись, первую поклевку карася мы, конечно же, прозевали. Узнали о ней только тогда, когда заметили, что один из поплавков исчез. Сабаней выдернул его из камыша, сразу же забросил удочку в ту же точку и моментом последовала поклевка. Подсечка - и первый карась нового летнего сезона в руках у Сабанея. С открытием!

Улов оказался невелик: чуть больше взрослой ладони, но привлекательно пухленький и необыкновенно стильного серебристо-черного окраса. В течение следующего часа работала только эта точка. Сабаней таскал карасей, а у меня текли слюни зависти - мои поплавки молчали, хотя были в шаге от сабанеевых. Пожалев меня, Сабаней предложил поискать другое место, на что я, не раздумывая, согласилась. Отплыли метров на пять, снова слегка прикормили - и тут же последовала поклевка, но теперь уже у меня, а потом и у Сабанея. К этому моменту уже было часа четыре пополудни. Оживились и рыбаки на берегу, то и дело реагируя на выловленных или сошедших с крючка рыбин. Было тепло, радостно и азартно!

…В самый разгар клева вдруг подъехал автомобиль, из которого вывалились два парня в прорезиненных сапогах-комбинезонах с огромными карповыми подсачеками в руках. Пулей скатившись с крутого берега, они влетели в воду буквально в десяти метрах от наших поплавков и начали энергично тыкать сачками в донную траву. Клев, конечно же, сразу прекратился даже у тех, кто находился в отдалении от этих наглых манипуляторов, у которых не хватило ума понять, что при таком шуме рыба сразу же ретируется, поскольку она не приклеена к одному месту. Возмущение рыбаков на берегу было настолько громким и смачным, что этим беспардонным наглецам пришлось срочно отчалить. Вслед им все громогласно пожелали до конца жизни не поймать ни одной рыбки. Вот только, увы, не у всех клев после этого события возобновился.

В тот первый день нового летнего сезона мы надергали более 20 замечательных карасей.

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