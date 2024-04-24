Костанайская область готова к пожароопасному сезону на 7,9 баллов из 10 возможных. 70% лесных пожаров выявляют за счёт видеокамер системы раннего обнаружения пожаров. В прошлом году приобрели 34 таких камеры. Об этом доложили 23 апреля на заседании облакимата.

Кадр из трансляции

- В этом году выделено на закупку услуги доступа к системе раннего обнаружения лесных пожаров для 10 из 11 лесных учреждений в 34 точках. Проводится процедура государственных закупок, - отчитался руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Нурлан КАТАРБЕКОВ.

Речь идёт о камерах видеонаблюдения.

- Они себя как показали? - спросил аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - Мы целый 2023 год эксплуатировали данные системы. Сколько фактов лесных пожаров было выявлено заранее? Насколько эта техника нам помогла оперативно найти источник возгорания?

- 70% пожаров мы выявляем за счёт данных видеокамер. Все факты зафиксированы в журнале, - ответил докладчик. И подчеркнул: - По итогам проверок о степени готовности к пожароопасному сезону текущего года получен балл 7,9 из 10. То есть оценка удовлетворительна. Проверки проводились областной теринспекцией лесного хозяйства и республиканской комиссией от комитета лесного хозяйства Министерства экологии.

Аким области поручил усилить выявление незаконного сжигания соломы и отходов производства сельхозпродукции:

- По отношению к сельхозтоваропроизводителям, юридическим лицам. Вот сейчас начнут опять палить на всех полях. Благодаря вот этому бесконтрольному сжиганию соломы на полях горят посадки. Все посадки уже кончили! И никого ещё не наказали. Почему акимы наших сельских кругов не фиксируют эти вещи? Участковые инспекторы полиции должны всё фиксировать. Где-то появился на территории сельского округа дымок с поля - доехать, оштрафовать. Пока мы не начнём наказывать, так и будут продолжать палить.

Фото предоставленно пресс-службой акима области

- Хотелось бы обратить внимание на то, что уровень вовлечённости добровольных противопожарных формирований по тушению пожаров до сих пор остаётся низким, несмотря на наличие планов по привлечению сил и средств, - отметил начальник ДЧС Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ.

Он также назвал лесные хозяйства, которые находятся в зоне риска пожаров:

- С учётом густой посадки хвойных насаждений на большой площади к рискам возможной пожароопасной обстановки следует относить Боровской, Аман-Карагайский, Басаманский, Семиозёрный лесхозы, где в условиях высокой температуры воздуха и ветреной погоды пожарную обстановку следует держать на особом контроле.

- В целом ответственность за пожарную безопасность лежит не только на сотрудниках ДЧС и лесных учреждениях, но и на самих людях, - резюмировал аким области. - Неосторожное обращение с огнём, сжигание сухой травы может привести к возникновению больших пожаров. Призываю граждан нашей области воздержаться от разведения костров, тщательно отчищать от мусора места отдыха и самое элементарное - не бросать горящие спички, окурки.

И дал поручение:

- Необходимо выкосить весь камыш, который подходит к населённым пунктам. Обеспечить его рост на расстоянии 20-30 м от населённого пункта. Ответственность за всё это возлагается на руководителей районов городов. Пожар легче предупредить, чем его тушить.