Решение приняли после проведения обследования, которое показало неудовлетворительное состояние плотины. В костанайском областном управлении пассажирского транспорта и автодорог отметили, что акимат района Б. Майлина уже получил рекомендации по ограничению движения транспорта, сообщает inbusiness.kz. В частности речь об установке специальных рамок, что позволят не пускать на мост большегрузный транспорт. Запрет обозначать дорожными знаками.

Фото: Евгения Ермакова

"В 2023 году проведено многофакторное обследование с разработкой декларации безопасности плотин по Каратомарскому водохранилищу. В состав плотины входит переходной мост, являющийся частью автодороги районного значения. Его состояние оценено как неудовлетворительное. Несущие конструкции моста имеют трещины и сколы бетона вследствие передвижения большегрузного транспорта. Это создает динамические нагрузки и смещение конструкций моста, что приводит к постепенному разрушению и скрытым дефектам", - описал проблему руководитель облуправления пассажирского транспорта и автодорог Олжас Нургалиев.

Ограничение движения введут до "восстановления несущей способности".

В результате паводка, на территории Костанайской области размыло 60 участков дорог, повредило четыре моста. До сих пор не восстановлено дорожное сообщение с восемью населенными пунктами в Амангельдинском и Джангельдинском районах региона. Жителей этих сел, по данным облакимата, обеспечили продуктами питания и медикаментами. В область также прибыл вертолет на случай потребности в проведении спасательных работ.