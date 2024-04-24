«Аят» закрепился на третьем месте в чемпионате Казахстана по футзалу перед заключительными турами
Сергей БИРКЛЕ
Матчи предпоследних спаренных 41-го и 42-го туров чемпионата Казахстана по футзалу «Аят» проводил в Рудном на «Аят Арене», где его соперником был уральский «Байтерек».
С мячом Леандерсон / Фото vk.com/mfc_ayat_official
Обе команды были сверхмотивированы перед этими матчами: «Аят» ведет борьбу за третье место в регулярном чемпионате с «Атырау» и «Актобе», а «Байтерек» продолжает бороться с «Жетысу» за зону плей-офф.
Клубы уже встречались в чемпионате в Уральске в рамках 3-го и 4-го туров, и тогда две победы одержал «Аят», но они не были легкими - 4:2 и 2:1. Накануне «Байтерек» дал бой и лидирующему в чемпионате «Кайрату», домашние матчи 39-го и 40-го туров с которым уральцы из-за паводка в своем регионе проводили как раз в Рудном.
Счет в первом матче открыли хозяева. На 12-й минуте «Аят», отбив атаку гостей, провел быстрый выпад по правому краю, откуда Лукас нанес удар по воротам. Однако голкипер отбил мяч, а защитники попытались выбить его подальше от ворот. Но на пути мяча встал защитник национальной сборной Абдирасул Абдуманапулы, от которого он отлетел в центр. А первым оказавшийся у мяча Антон Рындин точно пробил низом с линии штрафной площади мимо вышедшего навстречу бразильского голкипера «Байтерека» Тайрона Тьяго - 1:0.
На 18-й минуте после длинного паса Жеже со своей половины поля Лукас Розенски на правом краю переиграл двух игроков уральского клуба и неотразимо пробил по воротам, удвоив преимущество «Аята». Но на последней минуте первого тайма бразильский универсал гостей Матеус ударом с ходу из центра половины площадки рудничан сократил счет - 2:1.
На шестой минуте второго тайма Лукас после розыгрыша углового удара на левом фланге ударом по центру вновь увеличил преимущество хозяев. А на 35-й минуте он же оформил дубль, ударом от своих ворот послав мяч в пустые ворота увлекшихся атакой гостей - 4:1.
Через две минуты очередная контратака уральцев увенчалась успехом, автором гола и второго дубля в матче стал Матеус, забивший из пределов штрафной площади. Но за минуту до окончания матча точку в нем поставил Леандерсон, отправив мяч из своей штрафной зоны в пустые ворота гостей - 5:2.
Во втором матче счет открыл «Байтерек» усилиями защитника Агедиля Мадиярова, забившего на 9-й минуте прямым ударом со штрафного. Но затем с интервалом в одну минуту Жеже оформил дубль и вывел «Аят» вперед. А на 14-й минуте отличился Мурило, добив мяч в сетку ворот гостей из пределов штрафной площади и сделав счет 3:1.
Жеже оформил хет-трик в ворота «Байтерека» / Фото vk.com/mfc_ayat_official
В начале второго тайма Жеже перехватил мяч перед штрафной площадью уральцев и оформил хет-трик. На 29-й минуте Матеус забил второй гол в ворота «Аята». Но уже через две минуты Рындин, вышедший на площадку вместо голкипера в качестве пятого полевого игрока, установил окончательный счет, повторив результат первого матча - 5:2.
После этих двух побед «Аят» закрепился на третьем месте турнирной таблице, имея в активе 78 очков.
На одно очко меньше у «Актобе», дважды переигравшего «Жетысу» - 5:1 и 4:1 и обошедшего в турнирной таблице «Атырау», который завершил вничью оба матча с «Семеем» - 1:1 и 4:4. «Ордабасы» и «Астана» поделили очки - 6:2 и 4:6, и столичный клуб при этом обошел в турнирной таблице «Рахмет», который дважды уступил в гостях «Кайрату» - 2:10 и 0:6. А действующий чемпион завершил регулярный чемпионат на первом месте, набрав 112 очков.
Заключительные матчи регулярного чемпионата «Аят» проведет 27 и 28 апреля в Актобе с «Рахметом».
Чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2023/2024
|
м
|
команда
|
и
|
в
|
н
|
п
|
мячи
|
о
|
1
|
«Кайрат»
|
40
|
37
|
1
|
2
|
291-83
|
112
|
2
|
«Семей»
|
38
|
27
|
5
|
6
|
163-79
|
86
|
3
|
«Аят»
|
38
|
25
|
3
|
10
|
169-97
|
78
|
4
|
«Актобе»
|
38
|
23
|
8
|
7
|
142-82
|
77
|
5
|
«Атырау»
|
38
|
23
|
5
|
10
|
136-96
|
74
|
6
|
«Жетысу»
|
38
|
14
|
2
|
22
|
110-140
|
44
|
7
|
«Байтерек»
|
38
|
12
|
5
|
21
|
97-123
|
41
|
8
|
«Астана»
|
38
|
11
|
2
|
25
|
106-166
|
35
|
9
|
«Рахмет»
|
38
|
10
|
3
|
25
|
113-160
|
33
|
10
|
«Ордабасы»
|
38
|
6
|
1
|
31
|
80-229
|
19
|
11
|
«Каспий»
|
38
|
2
|
5
|
31
|
60-212
|
11
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.