Матчи предпоследних спаренных 41-го и 42-го туров чемпионата Казахстана по футзалу «Аят» проводил в Рудном на «Аят Арене», где его соперником был уральский «Байтерек».

С мячом Леандерсон / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Обе команды были сверхмотивированы перед этими матчами: «Аят» ведет борьбу за третье место в регулярном чемпионате с «Атырау» и «Актобе», а «Байтерек» продолжает бороться с «Жетысу» за зону плей-офф.

Клубы уже встречались в чемпионате в Уральске в рамках 3-го и 4-го туров, и тогда две победы одержал «Аят», но они не были легкими - 4:2 и 2:1. Накануне «Байтерек» дал бой и лидирующему в чемпионате «Кайрату», домашние матчи 39-го и 40-го туров с которым уральцы из-за паводка в своем регионе проводили как раз в Рудном.

Счет в первом матче открыли хозяева. На 12-й минуте «Аят», отбив атаку гостей, провел быстрый выпад по правому краю, откуда Лукас нанес удар по воротам. Однако голкипер отбил мяч, а защитники попытались выбить его подальше от ворот. Но на пути мяча встал защитник национальной сборной Абдирасул Абдуманапулы, от которого он отлетел в центр. А первым оказавшийся у мяча Антон Рындин точно пробил низом с линии штрафной площади мимо вышедшего навстречу бразильского голкипера «Байтерека» Тайрона Тьяго - 1:0.

На 18-й минуте после длинного паса Жеже со своей половины поля Лукас Розенски на правом краю переиграл двух игроков уральского клуба и неотразимо пробил по воротам, удвоив преимущество «Аята». Но на последней минуте первого тайма бразильский универсал гостей Матеус ударом с ходу из центра половины площадки рудничан сократил счет - 2:1.

На шестой минуте второго тайма Лукас после розыгрыша углового удара на левом фланге ударом по центру вновь увеличил преимущество хозяев. А на 35-й минуте он же оформил дубль, ударом от своих ворот послав мяч в пустые ворота увлекшихся атакой гостей - 4:1.

Через две минуты очередная контратака уральцев увенчалась успехом, автором гола и второго дубля в матче стал Матеус, забивший из пределов штрафной площади. Но за минуту до окончания матча точку в нем поставил Леандерсон, отправив мяч из своей штрафной зоны в пустые ворота гостей - 5:2.

Во втором матче счет открыл «Байтерек» усилиями защитника Агедиля Мадиярова, забившего на 9-й минуте прямым ударом со штрафного. Но затем с интервалом в одну минуту Жеже оформил дубль и вывел «Аят» вперед. А на 14-й минуте отличился Мурило, добив мяч в сетку ворот гостей из пределов штрафной площади и сделав счет 3:1.

Жеже оформил хет-трик в ворота «Байтерека» / Фото vk.com/mfc_ayat_official

В начале второго тайма Жеже перехватил мяч перед штрафной площадью уральцев и оформил хет-трик. На 29-й минуте Матеус забил второй гол в ворота «Аята». Но уже через две минуты Рындин, вышедший на площадку вместо голкипера в качестве пятого полевого игрока, установил окончательный счет, повторив результат первого матча - 5:2.

После этих двух побед «Аят» закрепился на третьем месте турнирной таблице, имея в активе 78 очков.

На одно очко меньше у «Актобе», дважды переигравшего «Жетысу» - 5:1 и 4:1 и обошедшего в турнирной таблице «Атырау», который завершил вничью оба матча с «Семеем» - 1:1 и 4:4. «Ордабасы» и «Астана» поделили очки - 6:2 и 4:6, и столичный клуб при этом обошел в турнирной таблице «Рахмет», который дважды уступил в гостях «Кайрату» - 2:10 и 0:6. А действующий чемпион завершил регулярный чемпионат на первом месте, набрав 112 очков.

Заключительные матчи регулярного чемпионата «Аят» проведет 27 и 28 апреля в Актобе с «Рахметом».

Чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2023/2024