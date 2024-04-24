Казахстанские блогеры больше не смогут рекламировать букмекерские платформы и онлайн-казино. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутаты Мажилиса в первом чтении рассматривают новый законопроект, направленный на регулирование деятельности игорного бизнеса.

Как сообщил депутат Елнур Бейсенбаев, блогерам наряду с остальными казахстанцами запретят рекламировать букмекеров и онлайн-казино.

"Никакой известный блогер или известный гражданин через социальные сети не сможет рекламировать букмекерские конторы, казино. У них не будет такого права. В КоАП вносится специальная норма и предусматривается штраф в размере 60 МРП (221 520 тенге в 2024 году)", - рассказал Бейсенбаев на пленарном заседании Мажилиса.

Он отметил, что блогеры могут посещать спортивные мероприятия и освещать их в своих социальных сетях, но рекламировать букмекерские конторы или казино - нет.

Отметим, законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности предусматривает следующие изменения в законодательство:

играть в азартные игры смогут казахстанцы не моложе 25 лет;

для находящихся в реестре должников вводится запрет на азартные игры;

вводится запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, а также рекламы в масс-медиа, в периодических печатных изданиях, кино-, видео- и справочном обслуживании;

вместе с тем реклама будет разрешена в месте расположения букмекерской конторы и тотализатора, внутри спортивных сооружений, на экипировке спортсменов и спортивных теле-, радиоканалах, интернет-ресурсах, специализирующихся на освещении спортивных событий;

введение уголовной ответственности за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино;

вводится понятие "электронный лотерейный билет";

установление запрета на распространение лотерейных билетов и установку терминалов в жилых домах и общежитиях, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, в организациях образования, в культовых зданиях и сооружениях.

Напомним, мажилисмены приняли в работу новый законопроект в марте этого года. Как сообщал Асхат Аймагамбетов, документ вводит ответственность в виде штрафа от 300 до 1 тысячи МРП (от 1,1 миллиона до 3,6 миллиона тенге в 2024 году) для организаторов игорного бизнеса. Также депутаты не исключают запрета на азартные игры для государственных служащих.