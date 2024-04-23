Пожар произошел 23 апреля в 08:32 в одной из квартир жилого дома. Пожарные вывели по лестничному маршу из задымленного помещения четырех человек, включая 1 ребенка. Еще трех человек эвакуировали.

- С отравлением продуктами горения госпитализирован мужчина 1945 года рождения, состояние оценивается как тяжелое, - сообщает пресс-служба ДЧС.

Пожар ликвидировали в 08:52. Предварительная причина возгорания - при неосторожном обращении с огнем при курении загорелись матрас и пол.

На место происшествия выезжали 9 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС.