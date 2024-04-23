Мужчина получил тяжелое отравление при пожаре в Аркалыке
23 апреля 2024, 17:16 | Происшествия
Пожар произошел 23 апреля в 08:32 в одной из квартир жилого дома. Пожарные вывели по лестничному маршу из задымленного помещения четырех человек, включая 1 ребенка. Еще трех человек эвакуировали.
- С отравлением продуктами горения госпитализирован мужчина 1945 года рождения, состояние оценивается как тяжелое, - сообщает пресс-служба ДЧС.
Пожар ликвидировали в 08:52. Предварительная причина возгорания - при неосторожном обращении с огнем при курении загорелись матрас и пол.
На место происшествия выезжали 9 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС.
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