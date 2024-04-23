С начала весны за помощью к медикам обратились 7 человек, укушенных этими насекомыми. 2 жителя Костаная и 5 Рудного подверглись весенней атаке клещей. В областном департаменте санэпидконтроля говорят о том, что симптомов клещевого энцефалита у пациентов нет, передает inbusiness.kz.

Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что последний случай этого тяжелого заболевания был зарегистрирован в 2018 году, и он был завозным, санврачи призывают в случае укуса клещом в обязательнмо порядке обратиться в медпункт. Также, чтобы вовремя обнаружить опасное насекомое рекомендуется носить светлую одежду.