Сезон укусов клещей открыт в Костанайской области
23 апреля 2024, 16:57 | Общество
С начала весны за помощью к медикам обратились 7 человек, укушенных этими насекомыми. 2 жителя Костаная и 5 Рудного подверглись весенней атаке клещей. В областном департаменте санэпидконтроля говорят о том, что симптомов клещевого энцефалита у пациентов нет, передает inbusiness.kz.
Фото: pixabay.com
Несмотря на то, что последний случай этого тяжелого заболевания был зарегистрирован в 2018 году, и он был завозным, санврачи призывают в случае укуса клещом в обязательнмо порядке обратиться в медпункт. Также, чтобы вовремя обнаружить опасное насекомое рекомендуется носить светлую одежду.
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