В Казахстане рассматривают вариант блокировки социальной платформы TikTok, сообщила министр культуры и информации Аида Балаева. В соцсети много противоправного контента, отметила министр, передает Informburo.kz.

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В кулуарах мажилиса министра спросили, какие соцсети потенциально могут заблокировать в стране.

"Это всё зависит от того, насколько уровень противоправного контента будет превалировать и зашкаливать. В частности сейчас это TikTok. На мой взгляд, я как министр говорю, нужно рассматривать (блокировку платформы. – Авт.). Потому что, видите, мы вовлечены в это всё. Дети смотрят, и вы видите, какие матерные слова (употребляют. – Авт.). Чуть ли не гадалки там гадают", – сказала Аида Балаева.

Журналисты обратили внимание министра на то, что при введении каких-либо ограничений власти чаще всего аргументируют их защитой детей, однако некоторые граждане рассматривают это, как ограничение их свобод.

"Это вы так считаете. Всё-таки мы должны рассматривать все вопросы комплексно. Любой государственный орган, ссылаясь на какой-нибудь один факт, не принимает решения. Он комплексно рассматривает, изучает, и после этого принимает какие-то меры. Другой вопрос. Не все меры популярны, не все меры могут нравиться, но, тем не менее, наша задача – это сохранение стабильности, единства", – подчеркнула Аида Балаева.

Министр отметила, что пока вопрос о блокировке TikTok лишь изучают.

Предложения о блокировке платформы TikTok начали поступать от депутатов с прошлого года. На днях PR-эксперт Нуркен Халыкберген обратился к депутатам парламента с предложением рассмотреть вопрос об ограничении доступа к TikTok в стране для "защиты психического здоровья детей и общественной безопасности".