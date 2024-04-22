Сообщение о пожаре на ул. Складской поступило на пульт 112 сегодня, 22 апреля, в 13:31. Спустя час после вызова пожар локализовали, не позволив огню перейти на соседние склады.

- Загорелся один из складов «ТДС» со стройматериалами и химическими удобрениями. Предварительная площадь пожара - 1100 кв. м., - сообщили в ДЧС Костанайской области.

Примерно в 14:30 после использования воды перешли на тушение специальной пожарной пеной.

- Пену прекращай! - скомандовал примерно через 10 минут один из пожарных, передав сообщение из щт аба операторам пожарных кранов - возобновить тушение водой.

Пожарные просили не подходить близко к горящему складу из-за ощутимого едкого запаха загоревшихся химических удобрений. Время от времени они забегали в тень под крышу соседнего склада, пили воду из баклажек и умывались.

Полностью огонь погасили в 16.31.

Жертв и пострадавших нет. Специалисты Центра медицины катастроф осмотрели двух человек, которые от госпитализации отказались. Их жизням ничего не угрожает.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропровода.

В тушении пожара были задействованы 55 человек и 19 единиц техники.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА