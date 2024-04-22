"Пену прекращай!" - Как тушили пожар на складе стройматериалов и химических удобрений на ул. Складской в Костанае
Диас СУЛЕЙМЕН
Сообщение о пожаре на ул. Складской поступило на пульт 112 сегодня, 22 апреля, в 13:31. Спустя час после вызова пожар локализовали, не позволив огню перейти на соседние склады.
- Загорелся один из складов «ТДС» со стройматериалами и химическими удобрениями. Предварительная площадь пожара - 1100 кв. м., - сообщили в ДЧС Костанайской области.
Примерно в 14:30 после использования воды перешли на тушение специальной пожарной пеной.
- Пену прекращай! - скомандовал примерно через 10 минут один из пожарных, передав сообщение из щт аба операторам пожарных кранов - возобновить тушение водой.
Пожарные просили не подходить близко к горящему складу из-за ощутимого едкого запаха загоревшихся химических удобрений. Время от времени они забегали в тень под крышу соседнего склада, пили воду из баклажек и умывались.
Полностью огонь погасили в 16.31.
Жертв и пострадавших нет. Специалисты Центра медицины катастроф осмотрели двух человек, которые от госпитализации отказались. Их жизням ничего не угрожает.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропровода.
В тушении пожара были задействованы 55 человек и 19 единиц техники.
Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА
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