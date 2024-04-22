18-летний житель Рудного Евгений МИРНЫЙ обвинялся в том, что 1 октября прошлого года поехал в Житикару и сделал там более 50 закладок общим весом более 16 г. Парня увидели местные жители, избили и засняли его признание на видео.

Мирный родился в селе Надеждинка района Б. Майлина, поступил в рудненский колледж на бесплатное отделение. Согласно материалам дела, денег на оплату общежития и еду не хватало. Преподаватели подтверждали в суде, что оплачивали ему общежитие стоимостью 11 000 тенге в месяц и видели, как он воровал хлеб из столовой. Тогда они стали приносить ему еду, но на лето общежитие закрыли, парень ночевал в подъездах.

Прения по делу прошли 19 апреля.

- Познакомился с Людмилой Станиной, которая была закладчицей, она поняла, что парень нуждается в деньгах, и предложила ему работу, - сообщила прокурор Гульмира КЕНЖЕТАЕВА. - Мирный связался в Телеграм с куратором Джонни-63.07, от которого получал указания о закладках. Таким образом он поехал в Житикару и разложил там более 50 закладок. Подсудимый вину полностью признал и чистосердечно раскаялся. В связи с чем прошу назначить ему минимальный срок по данной статье - 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Адвокат подсудимого просил назначить наказание ниже низшего предела с учетом сложной жизненной ситуации. Сестра со слезами также просила смягчить приговор и признавала: "Возможно, это мы не доглядели".

- Хочу пожелать молодым людям, чтобы они никогда не соглашались на такую работу, - сказал в последнем слове Евгений Мирный. -Ничего хорошего от нее не будет. Выход есть всегда, нет только из-под крышки гроба.

Приговор огласили 22 апреля. Судья Жаннар ТЛЕУБАЕВА признала Мирного виновным и назначила ему 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

- Ваша вина полностью доказана вашими признательными показаниями и показаниями свидетелей, - сказала судья. - Суд посчитал, что вам можно назначить минимальное наказание по данной статье. Но назначить наказание ниже низшего предела, как просил адвокат, суд не нашел для этого оснований.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ