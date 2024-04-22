Дым от пожара, произошедшего сегодня днем на одном из складов "ТДС" по ул. Фабричной, был виден в соседних районах. Читатели слали видео в редакцию "НГ", предполагая, что горит ДК "Строитель", Складская, мкрн. Береке и Юбилейный.

Кадр из видео

Как сообщила пресс-служба ДЧС, информация о загорании кровли на складе со стройматериалами и химическими удобрениями поступила в 13:31.

- Предварительная площадь пожара 1500 кв.м. Спустя час пожар локализован, - сообщили в ведомстве. - Силами спасателей предотвращено распространение огня на соседние складские помещения.

Продолжается проливка.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

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