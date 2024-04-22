Будет жарко: в каких регионах Казахстана ожидается засуха
Директор департамента агрометеорологического мониторинга и прогнозирования РГП "Казгидромет" Нонна Лоенко рассказала, в каких регионах Казахстана в мае ожидается засуха, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
На середину мая придется начало посевных работ на севере Казахстана. Согласно прогнозу, этот месяц ожидается жарким. Среднемесячная температура воздуха на большей части территории республики прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса. Лишь на западе – около средних многолетних значений.
"Осадков на крайнем западе республики ожидается больше средних климатических показателей. В области Улытау, Кызылординской, на юге Костанайской и Акмолинской областей, на северо-западе Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской областей осадков в мае будет выпадать меньше, чем обычно в этом месяце. В целом предстоящая погода в мае будет способствовать накоплению тепла в почве, а также активному испарению влаги с ее поверхности", - рассказала Лоенко на брифинге.
Учитывая характер прохождения весенних паводков с большим количеством талых вод, на большей части зерносеющих регионов ожидаются оптимальные запасы влаги в почве в период проведения посевных работ.
"Атмосферная засуха ожидается в Кармакшинском районе Кызылординской области, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры", - добавила глава департамента.
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