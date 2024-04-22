Празднование Дня Победы в Костанае начнется 26 апреля с ежегодного вело-пешего пробега, приуроченного к дате отправки на фронт 151-й стрелковой бригады в этот день в 1942 году. Об этом сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании в горакимате рассказал заместитель акима Костаная Марат ШУЛЕНОВ.

Стартует пробег от ГШДТ, финиш - в парке Победы, где состоится церемония возложения цветов к мемориалу воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны и к стеле 151-й стрелковой бригады.

- На территории парка Победы постоянно проводится субботник, сделан косметический ремонт всех памятников. В прошлом году в парке Победы было установлено 226 опор освещения и уложено 3,5 км кабеля, - отметил Шуленов.

Сейчас в Костанае проживают 9 ветеранов Великой Отечественной войны, к Дню Победы акимат города выплатит им по 1,5 млн тенге. С 5-го по 7 мая творческие коллективы города поздравят ветеранов по их месту жительства.

- 9 мая в 9.00 праздничные мероприятия начнутся со старта атлетического полумарафона на дистанции 2, 4, 10 и 23 км. Ветеранов доставят на автомобилях в парк Победы, в 11.00 пройдет минута молчания и оружейный салют памяти погибших, пройдет возложение цветов и к мемориалу, - сообщил спикер. - В парке Победы традиционно будут организованы военно-полевые кухни, где можно попробовать солдатскую кашу. Завершат праздничные мероприятия концертные программы в "Жастар Сарайы", ДК "Мирас" и Сити-центре.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что парк Победы впервые освещен на 100%.





- Самому молодому ветерану 98 лет. Узнайте, кто желает прийти, чтобы ветеранов не мучить. В парк Победы довезем только желающих, - сказал аким. И резюмировал: - В целом все пройдет традиционно.

В День единства народа Казахстана, 1 мая, АНК и Дом дружбы проведут этнофестиваль с участием этнокультурных объединений и творческих коллективов города. Время - с 14.00 до 18.00. На пр. Аль-Фараби, напротив Дома дружбы, разместится "Ассамблея аланы" с разными видами активности: тематические площадки, красочная фотозона в этностиле, мастер-классы (в частности, танцевальные), национальные игры и состояния и зона фудкорта.

- На сценической площадке выступят творческие коллективы этнокультурных объединений, активисты АНК, детские творческие коллективы, а также финалисты телепроектов Х Factor и "Голос Казахстана", представляющие Костанайскую область на этих конкурсах, - сообщил Шуленов. - По инициативе этнокультурных объединений области будет также организована благотворительная ярмарка.

Собранные на ярмарке средства перечислят участнику одного из благотворительных проектов.

- 30 апреля в "Жастар Сарайы" пройдет концерт ансамбля танца "Костанайский зори", - добавил спикер. - 1 мая - выступления творческих коллективов в ДК "Мирас", в Сити-центре, районе Костанай-2 и жилом массиве Дружба.

С 26 апреля по 1 мая праздничные концерты пройдут в ГШДТ и во Дворце школьников iKostanay.

Еще один майский праздник - День защитника Отечества.

- 6 мая в ВЧ № 6697 костанайского гарнизона запланирована концертная программа с участием творческой молодежи города, организованная Молодежным ресурсным центром, - сообщил Мажит Шуленов. - 7 мая в рамках акции, организованной управлением общественного развития, будут возложены цветы к монументу воинам, погибшим в мирное время при исполнении служебного долга, а также к памятникам известных исторических личностей - уроженцев нашего региона.

Фото Андрея СКИБЫ