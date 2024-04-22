Пробеги, концерты и возложение цветов - Как будут отмечать майские праздники в Костанае
Андрей СКИБА
Празднование Дня Победы в Костанае начнется 26 апреля с ежегодного вело-пешего пробега, приуроченного к дате отправки на фронт 151-й стрелковой бригады в этот день в 1942 году. Об этом сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании в горакимате рассказал заместитель акима Костаная Марат ШУЛЕНОВ.
Стартует пробег от ГШДТ, финиш - в парке Победы, где состоится церемония возложения цветов к мемориалу воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны и к стеле 151-й стрелковой бригады.
- На территории парка Победы постоянно проводится субботник, сделан косметический ремонт всех памятников. В прошлом году в парке Победы было установлено 226 опор освещения и уложено 3,5 км кабеля, - отметил Шуленов.
Сейчас в Костанае проживают 9 ветеранов Великой Отечественной войны, к Дню Победы акимат города выплатит им по 1,5 млн тенге. С 5-го по 7 мая творческие коллективы города поздравят ветеранов по их месту жительства.
Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что парк Победы впервые освещен на 100%.
- Самому молодому ветерану 98 лет. Узнайте, кто желает прийти, чтобы ветеранов не мучить. В парк Победы довезем только желающих, - сказал аким. И резюмировал: - В целом все пройдет традиционно.
В День единства народа Казахстана, 1 мая, АНК и Дом дружбы проведут этнофестиваль с участием этнокультурных объединений и творческих коллективов города. Время - с 14.00 до 18.00. На пр. Аль-Фараби, напротив Дома дружбы, разместится "Ассамблея аланы" с разными видами активности: тематические площадки, красочная фотозона в этностиле, мастер-классы (в частности, танцевальные), национальные игры и состояния и зона фудкорта.
Собранные на ярмарке средства перечислят участнику одного из благотворительных проектов.
- 30 апреля в "Жастар Сарайы" пройдет концерт ансамбля танца "Костанайский зори", - добавил спикер. - 1 мая - выступления творческих коллективов в ДК "Мирас", в Сити-центре, районе Костанай-2 и жилом массиве Дружба.
С 26 апреля по 1 мая праздничные концерты пройдут в ГШДТ и во Дворце школьников iKostanay.
Еще один майский праздник - День защитника Отечества.
Фото Андрея СКИБЫ
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