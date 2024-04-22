Министерство промышленности и строительства РК разработало механизмы оперативного решения вопросов по восстановлению жилья пострадавших от наводнения граждан, передает Informburo.kz со ссылкой на официального представителя ведомства Меруерт Ибраеву.

Фото Ксении РЕБИК

Если дом подлежит ремонту, на основании технического обследования к ремонтным работам привлекут подрядные организации акиматов, а также собственники смогут самостоятельно отремонтировать свой дом за счёт возмещения.

Если дом разрушен и не подлежит восстановлению, государство предлагает два пути решения:

это строительство нового жилья,

приобретение готового жилья на рынке недвижимости.

При этом у людей будет возможность выбрать жильё самостоятельно, однако предусмотрено ограничение по стоимости, которая не должна превышать цифры утверждённого типового проекта.

Не останутся без внимания и жители дачных объектов, если это их единственное жилище. Их государство также обеспечит жильём, включая случаи, когда нет правоустанавливающих документов. Строить жильё будут с применением утверждённых типовых проектов уполномоченного органа и акиматов.

"В случае отсутствия документов на жилище право собственности будут подтверждать национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары", госкорпорация "Правительство для граждан", органы социальной защиты, внутренних дел и здравоохранения. Для строительства нового жилья Министерство промышленности и строительства РК разработало и получило положительные заключения госэкспертизы на типовые проекты по трём климатическим подрайонам со следующими параметрами: одноквартирный жилой дом площадью 80 м2 (ориентировочный срок строительства – 1,5 месяца); двухквартирный жилой дом площадью 160 м2 (ориентировочный срок строительства – 2,5 месяца)", – сказала спикер.



