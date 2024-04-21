Матчами за третье место и финальной серией завершился открытый чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезон-2023/2024.

Нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов сыграет за команду «PRO» на хоккейном фестивале / Фото pro.ligasy.kz

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата определилась восьмерка клубов - участников плей-офф, в число которых пробился и рудненский «Горняк». В четвертьфинальной серии матчей, которая продолжалась до четырех побед одной из команд, рудничане, занявшие на первом этапе шестое место, уступили действующему на тот момент чемпиону Казахстана столичному «Номаду» - 1:4 и 2:3 ОТ в Астане, 1:9 и 2:3 в Рудном, так и завершив чемпионат шестыми.

Также минимальное количество матчей для определения победителя четвертьфинальной серии состоялось в противостоянии между «Актобе» и устькаменогорским «Торпедо». Одержав четыре победы, первые две из которых были одержаны за пределами основного времени (2:1 ОТ и 4:3 ОТ - в Усть-Каменогорске, 6:2 и 5:1 - в Актобе), актобинский клуб впервые в своей истории вошел в топ-4 команд чемпионата Казахстана.

Пять матчей определили полуфиналиста в паре между победителем регулярного чемпионата кокшетауским «Арлану» и занявшим восьмое место атырауским «Бейбарысом». Уступив лишь в первом, кокшаусцы одержали затем четыре победы подряд - 2:4, 8:0, 3:0, 4:3 ОТ3, 4:3. При этом четвертый матч этой серии завершился в третьем овертайме, а команды провели на льду более 111 игровых минут.

Занявший второе место в регулярном чемпионате клуб из Ташкента «Хумо» выиграл четыре из пяти матчей на этом этапе у своего соперника по четвертьфиналу карагандинской «Сарыарки», впервые начавшей плей-офф из нижней части турнирной таблицы (седьмое место). Оказавшись в роли догоняющего после первого домашнего матча, завершившегося во втором овертайме, «Хумо» смог сравнять счет в серии, а также выиграть в пятом матче, прошедшем в Астане. И все же «Сарыарка» сумела преградить ташкентскому клубу дорогу во второй круг плей-офф открытого чемпионата Казахстана в шестом матче вернувшейся в Караганду четвертьфинальной серии - 5:6 ОТ2, 2:5, 5:1, 1:3, 1:0, 2:3 ОТ.

За путевки в финал «Арлан» боролся с «Сарыаркой» и «Номад» - с «Актобе», а стартовые матчи полуфинала прошли в Кокшетау и Астане соответственно.

В полуфинальном противостоянии «Сарыарка» ничего не смогла противопоставить «Арлану», который в третий раз за последние четыре года пробился в финальную серию - 2:0, 6:2, 3:1, 4:2. Второй год подряд вышел в финал «Номад», одержавший победу над «Актобе» в пяти матчах - 3:1, 2:4, 4:3 ОТ, 2:0, 6:1.

В противостоянии за третье место, продлившемся, согласно регламенту, до трех побед, «Сарыарка» и «Актобе» провели все пять матчей, а бронзовые медали завоевал карагандинский клуб (3:1 и 2:3 ОТ - в Актобе, 6:3 и 2:4 - в Караганде, 5:2 - в Актобе).

Кубок Pro Hokei Ligasy за победу в чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой в руках игроков «Арлана» / Фото pro.ligasy.kz

Стартовый поединок финальной серии прошел в Кокшетау и стал самым продолжительным в истории чемпионатов Казахстана. Команды провели на льду более семи полных периодов, а победитель определился лишь в пятом овертайме на 144-й минуте, и им стал «Номад». Затем «Арлан» взял реванш, одержав победу в матче с одним овертаймом, и выиграл подряд еще три матча - 3:4 ОТ5, 2-1 ОТ, 2:0, 4:1, 3:1, во второй раз в своей истории став чемпионом Казахстана.

А завершится сезон-2023/2024 в Казахстане первым в истории нашей республики грандиозным фестивалем «1XBET HOKEI MEIRAMY 2024», который пройдет 27 апреля на «Барыс-Арене». Главным событием этого хоккейного праздника станет турнир в формате «3 на 3», в котором примут участие команды «Легенды», «PRO», «Астана» и сборная Казахстана. В рамках турнира состоятся четыре встречи - полуфиналы, матч за третье место и финал. Матчи пройдут по правилам хоккея «3 на 3» в формате два периода по 10 минут грязного времени. В состав составленной из игроков национального чемпионата команды «PRO», в формировании которой самое активное участие принимали болельщики, вошел и нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов. По итогам регулярного чемпионата он вошел в тройку лучших его бомбардиров по системе «гол + пас», забросив в 49-ти матчах 11 шайб и сделав 39 результативных передач. А за «Астану» будут играть молодые звезды казахстанского хоккея, которые только делают свои первые шаги на взрослом уровне.