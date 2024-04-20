Проезд через "Корейский" мост откроют завтра в Костанае
20 апреля 2024, 17:10 | ЖКХ
О возобновлении движения здесь сообщает отдел ЖКХ. Решение об открытии проезда по улице Кубеева и через реку Тобол принято в связи с завершением паводка и снижением уровня воды.
Мост для легкового и общественного транспорта будет открыт завтра, 21 апреля, с 19.00.
Последние новости
20.04.24 14:40 Пирожки картофельные - не только для поста. Универсальное блюдо, имеет множество вариантов. И все хороши
20.04.24 12:38 Что разрешено самокатчикам и за что их штрафуют в Казахстане
20.04.24 11:36 "Система изменится, если идти до конца" - Рудничанин, которого не пустили за границу, выиграл суд в Астане. Кого признали виновным?
20.04.24 10:08 Вейпы запретили в Казахстане: Токаев подписал закон
20.04.24 08:50 Николай ВОРОНИН: Не было бы счастья, да несчастье помогло
19.04.24 17:24 "На тот момент мной овладело мужское..." - Конфликт в БЦ "Атриум" изучают в суде Костаная
19.04.24 17:01 Игры на андроид: мобильное развлечение на любой вкус
19.04.24 15:35 Человек в маске - Дело замначальника ОПН, обвиняемого в распространении крупной партии мефедрона, начали рассматривать в Костанае
19.04.24 13:40 Мужчина погиб при пожаре в Рудном
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.