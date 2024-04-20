О возобновлении движения здесь сообщает отдел ЖКХ. Решение об открытии проезда по улице Кубеева и через реку Тобол принято в связи с завершением паводка и снижением уровня воды.

Мост для легкового и общественного транспорта будет открыт завтра, 21 апреля, с 19.00.