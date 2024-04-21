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В восьми районах Костаная запланированы отключения электроэнергии на следующей неделе

21 апреля 2024, 12:30 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 26 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в восьми районах областного центра.

В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-Хлеб Снаб (работы на ПС)

22 апреля с 10:00 до 17:00

  • ТОО «Хлеб Снаб» по ул. Перронная 15.

КТП- 347 (работы на ВЛ)

с 22 по 24 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 230-260, 
  • ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23.

КТП-347 (работы на ВЛ)

с 24 апреля по 3 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 207-225, 221/1-221/20, 
  • ул. Валиханова 31-41, 
  • ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.

ТП-413 (работы на ПС)

23 апреля с 10:00 до 13:00

  • ИП Привальцев, 
  • ИП Семеров, 
  • Бизнес Центр по ул. Павлова 46.

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова 31.

КТП-Agrinet (работы на ПС)

23 апреля 10:00 до 17:00

  • ТОО «Agrinet development» по ул. Уральская 42/1.

КТП-Божко П.Н. (работы на ПС)

24 апреля 10:00 до 17:00

  • ИП Божко ул. Челябинская 27 а.

ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)

24 апреля 10:00 до 16:00

  • магазин «Колокольчик», 
  • «Жанар»,
  • «Новинка», 
  • «Феникс», 
  • аптека «Забота»,
  • больница, 
  • почта, 
  • мастерская – СТО по ул. Рудненская 13 б, 
  • ИП Позднякова, 
  • ИП Хабибулина, 
  • ИП Умирбаев, 
  • ИП Нарымбаев, 
  • ТОО «КапиталГрупСоюз», 
  • база ТТС по ул. Ленина 58.

Частный сектор:

  • ул. К. Маркса 2-90, 
  • ул. Дружбы 1-51, 
  • ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2, 
  • ул. Мира 8-28, 
  • ул. Тепличная 4-16, 
  • ул. Парковая 1-38, 
  • ул. Ленина 2-55, 
  • ул. Набережная 1-49, 
  • ул. Гоголя 2-24, 
  • ул. Целинная 1-37

КТП-Интерполе (авторынок) (работы на ПС)

25 апреля с 10:00 до 17:00

  • КТП-Интерполе (авторынок) по пр. Абая 1р.