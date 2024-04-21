В восьми районах Костаная запланированы отключения электроэнергии на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 26 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в восьми районах областного центра.
В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-Хлеб Снаб (работы на ПС)
22 апреля с 10:00 до 17:00
- ТОО «Хлеб Снаб» по ул. Перронная 15.
КТП- 347 (работы на ВЛ)
с 22 по 24 апреля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 230-260,
- ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23.
КТП-347 (работы на ВЛ)
с 24 апреля по 3 мая с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 207-225, 221/1-221/20,
- ул. Валиханова 31-41,
- ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.
ТП-413 (работы на ПС)
23 апреля с 10:00 до 13:00
- ИП Привальцев,
- ИП Семеров,
- Бизнес Центр по ул. Павлова 46.
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 31.
КТП-Agrinet (работы на ПС)
23 апреля 10:00 до 17:00
- ТОО «Agrinet development» по ул. Уральская 42/1.
КТП-Божко П.Н. (работы на ПС)
24 апреля 10:00 до 17:00
- ИП Божко ул. Челябинская 27 а.
ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)
24 апреля 10:00 до 16:00
- магазин «Колокольчик»,
- «Жанар»,
- «Новинка»,
- «Феникс»,
- аптека «Забота»,
- больница,
- почта,
- мастерская – СТО по ул. Рудненская 13 б,
- ИП Позднякова,
- ИП Хабибулина,
- ИП Умирбаев,
- ИП Нарымбаев,
- ТОО «КапиталГрупСоюз»,
- база ТТС по ул. Ленина 58.
Частный сектор:
- ул. К. Маркса 2-90,
- ул. Дружбы 1-51,
- ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2,
- ул. Мира 8-28,
- ул. Тепличная 4-16,
- ул. Парковая 1-38,
- ул. Ленина 2-55,
- ул. Набережная 1-49,
- ул. Гоголя 2-24,
- ул. Целинная 1-37
КТП-Интерполе (авторынок) (работы на ПС)
25 апреля с 10:00 до 17:00
- КТП-Интерполе (авторынок) по пр. Абая 1р.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.