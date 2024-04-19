Его тело с ожогами спасатели обнаружили в ходе тушения пожара на ул. 9-й переулок. Сообщение о возгорании поступило в ДЧС в 10:55. Горел жилой дом на площади 60 кв. м.

- В ходе тушения пожара сотрудниками ДЧС в бессознательном состоянии с термическими ожогами обнаружено тело 57-летнего мужчины. В 11:14 служба «103» констатировала смерть пострадавшего, - сообщает пресс-служба ДЧС.

Из горящего дома спасатели также вынесли 3 газовых баллона. Ликвидировать пожар удалось в 11:34. На место выезжали 11 спасателей.

Причина пожара уточняется, назначена исследовательская экспертиза.