Мужчина погиб при пожаре в Рудном
19 апреля 2024, 13:40 | Происшествия
Его тело с ожогами спасатели обнаружили в ходе тушения пожара на ул. 9-й переулок. Сообщение о возгорании поступило в ДЧС в 10:55. Горел жилой дом на площади 60 кв. м.
- В ходе тушения пожара сотрудниками ДЧС в бессознательном состоянии с термическими ожогами обнаружено тело 57-летнего мужчины. В 11:14 служба «103» констатировала смерть пострадавшего, - сообщает пресс-служба ДЧС.
Из горящего дома спасатели также вынесли 3 газовых баллона. Ликвидировать пожар удалось в 11:34. На место выезжали 11 спасателей.
Причина пожара уточняется, назначена исследовательская экспертиза.
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